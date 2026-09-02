Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que le prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor progressent en raison des tensions avec l'Iran

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,15%, le S&P 500 de 0,25% et le Nasdaq de 0,52%

* Le pétrole grimpe en raison des tensions avec l'Iran, attisant les craintes d'inflation

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme de Wall Streetont reculé mercredi, les rendements obligataires et les cours du pétrole ayant progressé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, ce qui n'a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d'un mois généralement peu propice aux rendements.

Les dernières frappes ont remis les tensions géopolitiques au premier plan, mettant fin au calme précaire des dernières semaines et ravivant les craintes d’inflation.

"Si les hostilités doivent s’intensifier, cela se produira probablement dans les deux prochaines semaines. Les Iraniens disposent actuellement d’un maximum de marge de manœuvre avant les élections de mi-mandat", a déclaré Ryan Isherwood, fondateur et directeur général de Significance Capital.

Toute recrudescence des tensions pourrait compliquer davantage les perspectives en matière de taux d’intérêt. Au cours de la semaine dernière, les opérateurs ont fortement renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise des pressions sur les prix était la priorité absolue de la banque centrale .

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de 68% d’une hausse en septembre, contre environ 37% il y a une semaine.

"Les anticipations de taux ont connu des rebondissements, mais nous continuons de penser qu’une hausse juste avant les élections est peu probable", a déclaré Isherwood.

La recrudescence des tensions au Moyen-Orient pourrait faire grimper les cours du pétrole et accentuer les pressions inflationnistes en augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises.

Une telle situation exigerait généralement des hausses de taux, mais la Fed pourrait se retrouver dans une impasse si la hausse des coûts commençait également à ralentir la croissance économique, a ajouté Isherwood.

À 6h57 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 79 points, soit 0,15%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 19 points, soit 0,25%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 152,25 points, soit 0,52%.

Les actions ont également subi la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor américain sans risque, qui réduit l’intérêt de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Les investisseurs doivent également composer avec une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7% au mois de septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on peut citer Dell DELL.N , qui a progressé de 8,5% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires annuels. Hewlett Packard Enterprise HPE.N a également progressé de 4,5% après que les perspectives optimistes de Dell ont redonné confiance aux investisseurs concernant les dépenses en infrastructures d’IA.

Le groupe des "Magnificent Seven" alégèrement reculé: Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont respectivement perdu 0,3% et 0,8%, tandis qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont enregistré de légères baisses.

Les valeurs énergétiques, qui figuraient parmi les rares à progresser ces derniers jours, ont progressé alors que le Brent

LCOc1 s’est légèrement raffermi. Chevron CVX.N et Valero Energy VLO.N ont chacune gagné 0,4%.

Les investisseurs analyseront également le rapport sur l'emploi publié vendredi, qui pourrait contribuer à donner le ton sur les marchés boursiers. Les dernières données sur l'inflation ont donné des signaux mitigés.