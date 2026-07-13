Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que l'escalade entre les États-Unis et l'Iran pèse sur le moral des investisseurs

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,04 %, S&P 500 -0,3 %, Nasdaq -0,9 %

* Les actions américaines de SK Hynix reculent après leur entrée en bourse vendredi sur le Nasdaq

* Deckers Outdoor en hausse après la révision à la hausse de Jefferies

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent dans un contexte de volatilité renouvelée

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé lundi, alors qu’une nouvelle escalade de l’ e entre l’Iran et les États-Unis dans le Golfe a inquiété les investisseurs et fait grimper les cours du pétrole, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi des pressions.

Les marchés ont démarré la semaine sur une note morose alors que l’Iran et les États-Unis échangeaient des attaques dans le Golfe et que Téhéran affirmait avoir fermé le détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement énergétique vitale pour le monde entier.

Ces dernières hostilités ont jeté le doute sur l’accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l’Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

Les contrats à terme sur le pétrole brut LCOc1 ont progressé de plus de 3 % après que les investisseurs eurent pris la mesure de la menace renouvelée qui pèse sur cette voie maritime stratégique. Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, ont mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs figurant parmi les plus fortes baisses avant l’ouverture.

Les fabricants de puces mémoire ont fortement chuté: Micron Technology MU.O a perdu 5,3 %, tandis que Western Digital

WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont respectivement reculé de 5,5 %, 4,3 % et 6,5%.

Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 8,1 % après une entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq vendredi.

L’ETF iShares dédié aux semi-conducteurs SOXX.O a reculé de 2,6%.

« Cela suggère que la montée des tensions géopolitiques et la flambée du prix du pétrole perturbent une nouvelle fois la dynamique haussière, ce qui va peser sur le secteur technologique et le rebond des valeurs des semi-conducteurs », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

À 6 h 58 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 19 points, soit 0,04 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 23,25 points, soit 0,31 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 283,5 points, soit 0,94 %.

Ces fluctuations interviennent à la veille d’une semaine chargée en données économiques et en résultats d’entreprises, qui pourrait mettre à l’épreuve la résilience de la reprise boursière américaine et la santé des entreprises américaines.

Le S&P 500 .SPX affiche une hausse de plus de 10 % depuis le début de l’année et se situe à moins de 1 % de son plus haut historique atteint début juin. L’indice de référence a enregistré la semaine dernière sa deuxième semaine consécutive de hausse, surmontant la volatilité des valeurs des semi-conducteurs et la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui ont remis les risques d’inflation au centre des préoccupations.

Les grandes banques de Wall Street, notamment JPMorgan Chase

JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , ouvriront le bal des résultats du deuxième trimestre cette semaine. Netflix NFLX.O , General Electric GE.N et UnitedHealth UNH.N doivent également publier leurs résultats.

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les investisseurs analyseront également plusieurs rapports économiques clés, à commencer par l’indice des prix à la consommation américain publié mardi , un indicateur d’inflation susceptible de redéfinir les anticipations concernant l’évolution des taux d’intérêt. Les données sur les prix à la production et les ventes au détail mensuelles seront respectivement publiées mercredi et jeudi.

Mardi, le président de la Fed, Kevin Warsh, devrait prononcer son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi sur les perspectives économiques.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Parmi les autres titres en vue, Deckers Outdoor DECK.N a progressé de 1,6 %, Jefferies ayant relevé la note du fabricant de chaussures à « acheter ».