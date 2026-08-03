Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; le secteur de la santé sous les feux de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,63 %, S&P +0,49 %, Nasdaq +0,53 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient pesaient sur les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques.

Les opérateurs ont également évalué une éventuelle consolidation dans le secteur de la santé, après la publication d’un article indiquant que Bristol Myers Squibb BMY.N et AstraZeneca AZN.L avaient engagé des discussions préliminaires en vue d’une fusion , ce qui pourrait donner naissance à l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’une valeur de près de 400 milliards de dollars. L’action de la société américaine a progressé de 8 % en pré-ouverture, tandis que celle de son rival britannique a reculé de 6 %.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré que des discussions avec l’Iran en vue de la réouverture du détroit d’Ormuz auraient lieu dans la journée, mais il a refusé de fixer une date butoir pour la conclusion d’un accord.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 5,7 % à 83,77 dollars le baril, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d’intérêt à court terme, a reculé de quatre points de base à 4,291 %. La hausse des coûts de l’énergie, depuis le début du conflit, a alimenté les incertitudes quant à ses répercussions sur l’économie mondiale.

Après que les résultats des géants de la tech publiés la semaine dernière ont montré que les investissements dans l’IA portaient leurs fruits, les investisseurs seront attentifs aux performances des autres grands noms du secteur de l’IA.

SpaceX SPCX.O publiera mardi son premier rapport trimestriel depuis son introduction en bourse, l’attention se portant sur ses dépenses en IA et les bénéfices générés par son réseau de communications par satellite Starlink. Les actions de la société soutenue par Elon Musk, qui se négocient depuis près de trois semaines en dessous de leur prix d’introduction de 135 dollars, ont légèrement progressé de 0,3 %.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O , ainsi que les fabricants de puces mémoire SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O . Palantir a progressé de 2,5 %, tandis que les autres titres sont restés pratiquement inchangés.

Micron MU.O a reculé de 1,3 % après que Reuters a rapporté que son concurrent chinois CXMT 688825.SS envisageait de construire une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et menait des négociations de financement avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales.

À 5 h 29 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 329 points, soit 0,63 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 36,75 points, soit 0,49 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 151 points, soit 0,53 %.

Wall Street a connu un mois de juillet difficile, plombé par les inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’intelligence artificielle, les taux d’intérêt et un conflit qui fait rage au Moyen-Orient.

Ajoutant à l’incertitude, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué l’idée de réduire le nombre de réunions régulières consacrées à la fixation des taux, selon un rapport, conformément à son projet de réduire les indications de la Fed sur les taux.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 64 % que la banque centrale relève ses taux d’intérêt en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les secteurs de la santé, de la consommation et de l’énergie seront également au centre de l’attention, avec la publication cette semaine des résultats d’Eli Lilly LLY.N , de McDonald’s

MCD.N et d’Occidental Petroleum OXY.N , entre autres.

La semaine sera également marquée par la publication de plusieurs rapports sur le marché du travail, les chiffres officiels de l'emploi non agricole étant attendus vendredi. Une enquête sur l'activité des entreprises, prévue plus tard dans la journée, devrait donner aux marchés une image plus précise de la santé du secteur manufacturier au mois de juillet.

Les opérateurs ont également suivi de près l’intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur les marchés des changes visant à enrayer la chute du yen JPY= .