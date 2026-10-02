Les contrats à terme de Wall Street progressent dans l'attente du rapport sur l'emploi, tandis que le marché obligataire se stabilise et que le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,51 %, S&P +0,48 %, Nasdaq +0,73 %

* Nike plonge après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Moderna progresse après l'annonce de son intégration dans l'indice Nasdaq-100

(Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les rendements des bons du Trésor ayant reculé, sous l’effet d’une baisse des probabilités d’une hausse des taux ce mois-ci, tandis que la baisse des cours du pétrole a stabilisé le sentiment des investisseurs à la veille d’un rapport sur l’emploi très attendu.

Les cours du Brent LCOc1 ont glissé sous la barre des 100 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Union européenne aurait discuté de nouvelles mises en circulation de stocks de diesel et de brut, même si aucune nouvelle n’a été communiquée concernant la résolution du conflit au Moyen-Orient.

Les valeurs technologiques et les grandes capitalisations ont mené la hausse. Nvidia NVDA.O a gagné près de 1,2 % en pré-ouverture, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont progressé d’environ 1,3 % chacun. Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont chacun progressé de près de 1 %.

Nike NKE.N a chuté de 10,7 % après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse inattendue et brutale de son chiffre d’affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Le marché attend avec impatience les chiffres de l’emploi non agricole pour septembre, dont la publication est prévue à 8 h 30 (heure de l’Est), les économistes s’attendant à un ralentissement de la croissance de l’emploi aux États-Unis et à un maintien du taux de chômage à 4,1 % pour le troisième mois consécutif.

« En raison des révisions mensuelles des chiffres de l’emploi, l’attention pourrait se porter sur les données salariales. Si la Fed pourrait faire abstraction d’un nouveau mois de forte croissance de l’emploi, elle aura plus de mal à ignorer des signes plus marqués d’une montée des pressions salariales », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Les investisseurs analyseront ces données à la lumière d’autres indicateurs publiés en début de semaine, qui ont mis en évidence une activité économique robuste et une hausse des prix plus modérée que prévu, mais toujours supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Le dernier rapport sur l’inflation et la réticence d’au moins deux hauts responsables à une deuxième hausse consécutive des taux en octobre ont conduit les investisseurs à parier sur un probable « statu quo » de la Réserve fédérale à la fin du mois.

Les traders estiment à 76 % la probabilité que les taux de la Fed restent inchangés en octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group, contre environ 29 % il y a une semaine.

À 6 h 46 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 259 points, soit 0,51 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 37 points, soit 0,48 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 223,25 points, soit 0,73 %.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse jeudi après qu’un rebond des bons du Trésor américain a apaisé les craintes liées à la flambée des taux, à la suite d’une vague de ventes d’obligations qui avait poussé le taux de référence à 10 ans à des plus hauts depuis plusieurs décennies plus tôt dans la journée.

Le S&P 500 .SPX s’apprêtait toutefois à enregistrer une perte hebdomadaire d’environ 1 %, après avoir subi des pressions liées à la hausse des rendements, qui a ravivé les craintes concernant l’inflation et l’alourdissement de la dette publique.

Le rendement du bon du Trésor à deux ans US2YT=RR , étroitement lié aux anticipations de taux d’intérêt, s’est maintenu jeudi près de son plus bas niveau depuis plus d’une semaine.

Vendredi seront également publiées les données du mois d’août sur les commandes industrielles, ainsi que les déclarations de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Parmi les autres valeurs, Moderna MRNA.O a progressé de 1,2 % après que l’opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O a annoncé que le fabricant de vaccins remplacerait Warner Bros. Discovery

WBD.O dans l’indice Nasdaq-100 .NDX à compter du 9 octobre.

La société de notation de crédit Fair Isaac FICO.N a chuté de 6,8 % après que Bloomberg News a rapporté que l’Agence fédérale américaine de financement du logement prévoyait d’assouplir les exigences en matière de données sur le crédit hypothécaire pour Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK .

Reflétant un climat général de prise de risque, le bitcoin

BTC= a progressé de 2 %, tandis que Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont chacun gagné près de 3 %.