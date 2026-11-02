Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les valeurs liées à l'IA marquent une pause ; les élections de mi-mandat au centre de l'attention

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,52 %, S&P 500 +0,52 %, Nasdaq +0,89 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en hausse lundi, les valeurs technologiques et liées à l'IA s'étant stabilisées après un mois d'octobre morose, les investisseurs tournant leur attention vers les élections de mi-mandat et une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

L’ .NDX e Nasdaq-100, à forte composante technologique, a perdu plus de 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière le mois dernier et était sur le point d’entrer en phase de correction, les investisseurs se montrant méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d’IA, tout en attendant des signes de rendements plus solides.

Plusieurs entreprises ont également fait appel au marché obligataire pour financer ces investissements récemment, amplifiant les craintes selon lesquelles les dépenses financées par l’endettement deviendront plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard du secteur de l’IA était globalement négatif la semaine dernière. Vendredi, les médias ont rapporté qu’OpenAI avait revu à la baisse de 10 milliards de dollars l’objectif de son dernier tour de table . Un autre article indiquait que Blackstone avait informé ses investisseurs qu’Anthropic pourrait ne pas obtenir une notation « investment grade » après son introduction en bourse.

Le climat s’est toutefois amélioré lundi, la plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance progressant en pré-ouverture. SpaceX SPCX.O et Alphabet GOOGL.O figuraient parmi les plus fortes hausses.

Intel INTC.O a légèrement progressé de 0,2 % après avoir enregistré vendredi sa plus forte baisse journalière depuis les années 1980. Le fabricant de puces a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et a déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Son concurrent AMD AMD.O devrait publier ses résultats plus tard dans la semaine, tandis que le géant technologique Apple AAPL.O a reculé de 0,4 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

Le fabricant de produits de beauté Estée Lauder EL.N et l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O comptent parmi les grandes entreprises qui publieront leurs résultats avant l'ouverture des marchés lundi.

À 5 h 15 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 270 points, soit 0,52 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 39,75 points, soit 0,52 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 253,5 points, soit 0,89 %.

L’appétit pour le risque a également été stimulé par la chute de plus de 4 % des cours du pétrole, les négociations entre les responsables iraniens et qatariens concernant un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ayant fait naître l’espoir d’une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Parmi les principaux événements de cette semaine figurent les élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Selon la plupart des prévisions, les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants, mais l’issue du Sénat reste plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l’administration Trump.

« Les élections de mi-mandat ont tendance à être défavorables au parti au pouvoir, et une victoire démocrate à la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui n’aurait rien d’inhabituel », a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles clients chez Janus Henderson Investors.

« Si l’incertitude politique peut contribuer à la volatilité, un gouvernement divisé peut potentiellement protéger les électeurs et l’économie contre certaines des intentions politiques les plus ambitieuses de l’un ou l’autre des partis. En bref, l’impasse politique peut être une bonne chose, et elle n’a certainement rien d’inhabituel. »

Parmi les valeurs qui ont réagi en début de séance, Okta

OKTA.O a gagné 3,6 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que la société spécialisée dans la gestion des identités allait intégrer l’indice S&P 500, en remplacement de Kenvue KVUE.N .