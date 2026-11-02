Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les valeurs liées à l'IA marquent une pause ; les élections de mi-mandat au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,49 %, S&P 500 +0,46 %, Nasdaq +0,74 %

* Élections de mi-mandat aux États-Unis mardi

* Estée Lauder en hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout des commentaires des analystes)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en hausse lundi, les valeurs technologiques et liées à l'IA s'étant stabilisées après un mois d'octobre morose, les investisseurs tournant leur attention vers les élections de mi-mandat et une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

L' .NDX Nasdaq-100, à forte composante technologique, a perdu plus de 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière le mois dernier et était sur le point d’entrer en phase de correction, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d’IA, tout en attendant des preuves de rendements plus solides.

Plusieurs entreprises ont également fait appel au marché obligataire pour financer ces investissements récemment, amplifiant les craintes selon lesquelles les dépenses financées par l’endettement deviendront plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard du secteur de l’IA était globalement négatif la semaine dernière. Vendredi, les médias ont rapporté qu’OpenAI avait revu à la baisse de 10 milliards de dollars l’objectif de son dernier tour de table . Un autre article indiquait que Blackstone avait informé ses investisseurs qu’Anthropic pourrait ne pas obtenir une notation “investment grade” après son introduction en bourse.

À 7 h 01 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 256 points, soit 0,49 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 35 points, soit 0,46 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 212,5 points, soit 0,74 %.

Le moral s’est amélioré lundi, la plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance progressant en pré-ouverture. SpaceX SPCX.O et Alphabet

GOOGL.O figuraient parmi les plus fortes hausses.

Intel INTC.O a prolongé ses pertes, reculant d’environ 1 %, après avoir enregistré vendredi sa plus forte baisse journalière depuis les années 1980. Le fabricant de puces a prévu un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et a déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Son concurrent AMD AMD.O devrait publier ses résultats plus tard dans la semaine, tandis que le géant technologique Apple AAPL.O a légèrement reculé de 0,4 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

“La volatilité devrait persister tout au long de la saison des résultats, et certaines entreprises pourraient être sanctionnées par le marché si elles ne répondent pas aux attentes de ce dernier sur tous ces fronts,” a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

L’appétit pour le risque a également été stimulé par la chute de plus de 4 % des cours du pétrole, les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ayant fait naître l’espoir d’une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Parmi les principaux catalyseurs de cette semaine figurent les élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Selon la plupart des prévisions, les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants, mais l’issue du Sénat reste plus incertaine. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de l’administration Trump.

“Les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti au pouvoir, et une victoire démocrate à la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui ne serait guère inhabituel,” a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles clients chez Janus Henderson Investors.

Parmi les autres titres ayant réagi rapidement, Estée Lauder

EL.N a gagné 2,6 % après que le fabricant de produits de beauté a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, tandis qu’Okta OKTA.O a progressé de 2,7 % après l’annonce par S&P Dow Jones Indices de l’intégration de la société spécialisée dans la gestion des identités dans l’indice S&P 500, en remplacement de Kenvue

KVUE.N .