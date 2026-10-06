Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les rendements des bons du Trésor se détendent et que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,55 %, S&P 500 +0,39 %, Nasdaq +0,61 %

* Le S&P 500 se situe à environ 0,6 % de ses plus hauts historiques, à la clôture d'hier

* AMD en hausse après l'annonce par son directeur général de son intention d'augmenter considérablement l'offre en 2027

* Constellation Energy bondit après la conclusion d'un accord énergétique entre Google et la société

(Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, la baisse des rendements des bons du Trésor, qui avaient atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, et celle des cours du pétrole à l'approche de la saison des résultats trimestriels ayant stimulé les valeurs technologiques de premier plan.

Nvidia a progressé de 0,9 % dans les échanges avant l'ouverture. La capitalisation boursière de la société s'élevait dernièrement à 5 810 milliards de dollars.

L' .IXIC du Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé lundi à un niveau record, porté par les poids lourds que sont Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , les investisseurs continuant de miser sur le boom de l'IA qui a propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé à seulement 0,6 % en dessous de son pic de la mi-août, préservant ainsi le marché haussier entamé en octobre 2022.

L’optimisme autour du secteur de l’IA et les anticipations de résultats solides des entreprises ont permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré la hausse des prix de l’énergie et un été volatil sur les marchés obligataires, qui a alimenté les craintes d’un resserrement de la politique monétaire.

“L’enthousiasme pour les investissements dans l’IA semble s’être prolongé quelque temps, car la faiblesse des chiffres de l’emploi aux États-Unis et le report de la hausse des taux de la Fed prévue en octobre ont permis aux investisseurs de se réjouir des fortes valorisations actuelles des entreprises à forte croissance”, a déclaré Charalampos Pissouros, analyste de marché senior chez Trading Point.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR a reculé à 5,62 %, après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis 2002, à 5,702 %, tandis que le rendement de l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR a également baissé.

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi plus faible que prévu a tempéré les anticipations concernant des hausses de taux cette année. Les opérateurs estiment désormais à 78 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Plus tard dans la journée de mardi, au moins quatre responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s'exprimer publiquement.

À 7 h 29 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 281 points, soit 0,55 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,75 points, soit 0,39 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 192 points, soit 0,61 %.

Les cours du pétrole ont reculé de près de 2 % mardi, le Brent LCOc1 s'échangeant à 98,35 dollars, les exportations de brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d'urgence des stocks par le G7 ayant apaisé les craintes liées à l'offre. O/R

Les actions des “Magnificent Seven” ont légèrement progressé, Meta META.O , Tesla TSLA.O et Amazon.com AMZN.O gagnant chacune plus de 0,5 %.

Les fabricants de puces ont également progressé, AMD AMD.O gagnant 1,9 % après que sa directrice générale, Lisa Su, a déclaré que la société prévoyait d’augmenter considérablement son offre de puces en 2027 afin de répondre à la demande en plein essor dans le domaine de l’IA.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices du S&P 500 bondissent de plus de 30 % en glissement annuel au cours de ce trimestre, en grande partie grâce aux valeurs liées à l’IA.

Parmi les titres ayant enregistré des variations importantes, Option Care Health OPCH.O a bondi de 21 % après l’annonce selon laquelle le groupe de santé McKesson et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice étaient sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir , le fournisseur de services de perfusion, pour près de 5 milliards de dollars.

Constellation Energy CEG.O a progressé de 6,4 % après que Google (Alphabet) GOOGL.O a conclu un contrat d’approvisionnement en électricité de 3 590 mégawatts avec la société.