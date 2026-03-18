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Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les prix du pétrole s'allègent ; les perspectives de la Fed en point de mire
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,47%, S&P 500 0,48%, Nasdaq 0,63%

* Décision sur les taux de la Fed attendue à 14 heures (ET)

* Lululemon chute de 1%, les bénéfices de 2026 sont inférieurs aux estimations

(Mise à jour des prix, ajout des résultats de Macy's) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, soutenus par la baisse des prix du pétrole, tandis que les investisseurs nerveux attendaient la mise à jour de la Réserve fédérale sur la politique monétaire et l'économie pour évaluer l'impact du conflitau Moyen-Orient .

Les signes d'une forte demande pour les infrastructures alimentant les outils d'intelligence artificielle ont également renforcé le sentiment, Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices

AMD.O gagnant respectivement 0,9 % et 1,4 % lors des échanges de pré-marché.

Selon un rapport, Nvidia a obtenu l'autorisation de Pékin de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle, les deuxièmes plus puissantes, et prépare également une version de la puce Groq AI pour le marché chinois.

Parallèlement, AMD a signé un accord avec Samsung Electronics 005930.KS pour étendre leur partenariat stratégique sur la fourniture de puces mémoire pour l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Tous les regards seront tournés vers la Fed, qui devrait laisser les taux d'intérêt de référence inchangés à la fin de sa réunion de deux jours à 14 heures (heure de l'Est).

Cependant, l'attention se portera surtout sur les remarques du président Jerome Powell sur la manière dont les tarifs douaniers, les coûts énergétiques plus élevés déclenchés par la crise du Moyen-Orient et l'affaiblissement du marché de l'emploi influenceront les décisions de politique monétaire plus tard dans l'année.

Les traders ont repoussé leurs attentes concernant la première baisse de taux de la Fed en 2026 de juillet à décembre.Selon les données compilées par LSEG.

"Nos économistes pensent que le FOMC réduira légèrement ses prévisions de croissance, augmentera ses prévisions d'inflation et reportera la baisse des taux de 2026 à 2027", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège principal en matière de taux chez ING.

"Cela dit, compte tenu de la situation, la Fed aura probablement peu de conviction dans ses prévisions, et le président Powell ne manquera pas de souligner les défis dans l'environnement volatil actuel."

Les données sur les prix à la production de février sont attendues à 8h30 ET, ce qui donnera aux décideurs politiques un dernier regard sur les pressions sous-jacentes sur les prix avant leur décision.

À 7:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 220 points, ou 0,47%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32 points, ou 0,48%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 155,75 points, soit 0,63%.

Entre-temps, le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement, les prix du pétrole brut se situant toujours au-dessus de 100 dollars le baril.

Cependant, les investisseurs ont salué le soulagement temporaire des contraintes d'approvisionnement après que North Oil Company ait déclaré que les exportations de brut des champs irakiens de Kirkuk vers le port turc de Ceyhan ont repris via un oléoduc.

Les valeurs du secteur du voyage telles que Delta DAL.O , American AAL.O et Carnival CCL.N ont augmenté de plus de 1% chacune, s'appuyant sur le rebond de mardi après que les compagnies aériennes aient relevé leurs prévisions pour le trimestre en cours , espérant que la forte demande compensera la hausse des coûts d'exploitation liés au carburant.

La société d'énergie Occidental OXY.N a chuté de 1%.

Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux; cependant, les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

L'indice CBOE VIX .VIX , qui mesure la peur à Wall Street, est tombé à son plus bas niveau depuis deux semaines après avoir atteint son plus haut niveau en avril 2025 au début du mois, tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré mardi sa deuxième journée de hausse consécutive, pour la première fois en trois semaines.

Entre autres, Lululemon LULU.O a perdu 1% après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice 2026 inférieurs aux estimations des analystes. Le fabricant de vêtements de yoga, qui est au cœur d'une course aux procurations, a nommé un ancien chef de Levi Strauss LEVI.N au conseil d'administration.

La société de logiciels d'autonomie pour drones Swarmer

SWMR.O a fait un bond de 38%, un jour après ses débuts sur le Nasdaq .

La chaîne de grands magasins Macy's M.N a augmenté de 7 % après avoir déclaré que l'impact des droits de douane sur les importations pourrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année.

Micron MU.O a gagné 2,3 % avant la publication de ses résultats après la clôture des marchés.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
196,3100 USD NASDAQ -0,14%
AMERICAN AIRLINE
10,8600 USD NASDAQ +3,53%
CARNIVAL
25,110 USD NYSE +1,62%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 993,26 Pts Index Ex 0,00%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
LEVI STRAUSS RG-A
18,670 USD NYSE +0,78%
LULULEMON ATHL
159,2700 USD NASDAQ -0,40%
MACY'S
16,940 USD NYSE -0,94%
MICRON TECHNOLOGY
461,6900 USD NASDAQ +4,50%
NASDAQ Composite
22 479,53 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
181,9300 USD NASDAQ -0,70%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,720 USD NYSE +0,79%
Pétrole Brent
106,13 USD Ice Europ +2,54%
Pétrole WTI
96,46 USD Ice Europ +0,21%
S&P 500
6 716,09 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 716,09 Pts CBOE 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SWARMER
31,0000 USD NASDAQ 0,00%
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