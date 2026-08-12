Les contrats à terme de Wall Street progressent à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation du mois de juillet

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,12 %, S&P 500 +0,25 %, Nasdaq +0,65 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, dans l'attente d'un rapport clé sur l'inflation susceptible d'influencer l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les résultats encourageants de certaines entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA ont apporté un soutien.

Les données sur les prix à la consommation du mois de juillet, attendues à 8 h 30 (heure de l'Est), devraient montrer une hausse modérée des prix en juillet . L'IPC devrait avoir rebondi de 0,1 % le mois dernier, selon les prévisions d'un sondage Reuters auprès d'économistes, après avoir reculé de 0,4 % en juin.

Sur les douze mois clos en juillet, l’IPC devrait avoir progressé de 3,4 %, après une hausse de 3,5 % en juin.

« Les chiffres de l’IPC américain publiés aujourd’hui donneront une idée de la rapidité avec laquelle l’inflation pourrait s’atténuer une fois la guerre en Iran terminée et lorsque la pression à la hausse sur les prix de l’énergie aura définitivement disparu. Mais ils ne nous diront pas quelle devrait être la prochaine décision de la Réserve fédérale, car les chiffres du mois prochain seront à nouveau faussés par un rebond des prix de l’énergie », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

La situation au Moyen-Orient est restée instable, les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ayant signalé mardi des attaques distinctes contre des navires , alors que les perspectives d’une fin de la guerre en Iran semblaient s’amenuiser.

Les chiffres de l’inflation feront l’objet d’une attention accrue, les investisseurs évaluant l’impact du choc pétrolier lié au conflit au Moyen-Orient, qui a accru les probabilités de hausses des taux d’intérêt par les banques centrales mondiales dans le courant de l’année.

La position de Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, consistant à fournir des indications prospectives discrètes sur les taux, accentue également l’attention portée à chaque donnée. Actuellement, les données du marché monétaire montrent que les anticipations sont partagées à parts égales entre une hausse des taux de 25 points de base et une pause en septembre, selon l’outil FedWatch de CME.

À 6 h 00 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 64 points, soit 0,12 %, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 19,25 points, soit 0,25 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 191,5 points, soit 0,65 %.

CoreWeave CRWV.O a bondi de 18,6 % en pré-ouverture après que cette entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

D'autres fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ont également progressé de plus de 5 % chacun. La société de néocloud Nebius Group NBIS.O a bondi de 9,3 %.

Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 9,1 % après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street.

Ces résultats solides soulignent la forte demande liée à l’IA, alors que les géants de Wall Street continuent d’investir des milliards pour développer leurs infrastructures d’IA.

Dans l’ensemble, les résultats du trimestre en cours ont brossé un tableau optimiste du monde des entreprises américaines, contribuant à propulser le S&P 500 .SPX et le Dow

.DJI vers des niveaux records.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé mercredi, le titre Nvidia

NVDA.O enregistrant une hausse de plus de 1 %.

Parmi les autres titres, Cava Group CAVA.N a bondi de 12 % après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice récurrent du deuxième trimestre .