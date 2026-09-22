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Les contrats à terme de Wall Street marquent une pause après le rebond lié à l'IA ; l'attention se porte désormais sur les tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 13:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow +0,21 %, S&P +0,03 %, Nasdaq +0,05 %

* Le pétrole passe sous la barre des 100 dollars après les déclarations d'un responsable iranien

* Les investisseurs ont les yeux rivés sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street sont restés stables mardi, après les forts gains enregistrés lors de la séance précédente grâce à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran qui pourraient mettre fin à leur conflit vieux de six mois.

Le Brent LCOc1 a reculé de 1,6 % et se situait à deux doigts des 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR s’établissait à 4,9 % – les deux indicateurs oscillant près des niveaux qui ont déterminé l’orientation du marché ces derniers jours –, les investisseurs restant sur leurs positions en attendant les événements clés prévus plus tard dans la semaine.

Les investisseurs ont pris en compte les déclarations d’un haut responsable iranien à Reuters, selon lesquelles Téhéran pourrait rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici sept jours si les États-Unis relâchaient la pression. L’Arabie saoudite a également relancé l’exploitation de son oléoduc Est-Ouest, selon trois sources.

Des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran sont attendus en marge de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine, suivis d’un sommet américano-chinois jeudi. Les opérateurs espèrent que ces rencontres déboucheront sur une résolution du conflit au Moyen-Orient et prolongeront la trêve commerciale avec Pékin. Le président Donald Trump doit également rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux plus tard dans la journée.

Une prolongation de la trêve ou une communication plus claire pourraient contribuer à réduire l'incertitude politique à court terme, ont déclaré les analystes d'UBS. “Les priorités politiques de la Chine devraient rester principalement nationales, mais un sommet qui renforce la prévisibilité des relations bilatérales pourrait soutenir la confiance des entreprises et réduire le risque d'une escalade soudaine.”

À 7 h 12 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 111 points, soit 0,21 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 2,5 points, soit 0,03 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 15,5 points, soit 0,05 %.

ZOOM SUR LE MAG 7

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé lundi à un niveau record, porté par une hausse de 11,3 % de Meta META.O , les analystes soulignant que son agent d’IA Muse avait enregistré plus de téléchargements au cours de ses 13 premiers jours que ChatGPT.

Dans les échanges avant l’ouverture, Meta a reculé de 0,5 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a progressé de 0,6 %, Amazon.com

AMZN.O a légèrement augmenté de 0,4 % et Microsoft MSFT.O a progressé de 0,8 %.

À l’inverse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont été les principales bénéficiaires de la tendance “IA” cette année, ont reculé: Nvidia NVDA.O a perdu 0,1 % et les actions cotées aux États-Unis de TSMC TSM.N et de SK Hynix

SKHY.O ont chacune perdu environ 1 %.

“Muse apporte les premiers éléments indiquant que les agents d’IA grand public pourraient connaître une adoption à grande échelle, offrant ainsi de nouvelles opportunités de monétisation de l’IA au-delà des applications d’entreprise”, a déclaré UBS.

Les responsables de la Réserve fédérale considèrent la demande liée à l’IA et le choc pétrolier comme des facteurs clés de l’inflation. Les traders estiment désormais à 50,9 % la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, après la hausse de ce mois-ci, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Des interventions d’au moins trois responsables de banques centrales — le vice-président de la Fed Philip Jefferson, le président de la Fed de New York John Williams et le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin — sont attendues dans le courant de la journée.

Entre autres, le cours du bitcoin BTC= a reculé de 1,1 % par rapport à son plus haut niveau depuis sept mois, entraînant dans son sillage les actions des sociétés de cryptomonnaies Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O .

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,5200 USD NASDAQ +1,85%
AMAZON.COM
256,9650 USD NASDAQ -0,57%
BTC/USD
86 187,2824 USD CryptoCompare -0,48%
COINBASE GLB RG-A
198,3250 USD NASDAQ -1,36%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 810,39 Pts Index Ex -0,46%
META PLATFORMS
747,2000 USD NASDAQ +0,80%
MICROSOFT
497,3797 USD NASDAQ -0,84%
NASDAQ Composite
27 207,10 Pts Index Ex +0,31%
NVIDIA
227,8327 USD NASDAQ +0,20%
Pétrole Brent
99,88 USD Ice Europ -0,14%
S&P 500
7 762,01 Pts CBOE -0,03%
S&P 500 INDEX
7 762,01 Pts CBOE -0,03%
SK HYNIX
193,7700 USD NASDAQ +2,60%
STRATEGY RG-A
168,5200 USD NASDAQ +0,01%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
447,060 USD NYSE +0,43%
USA BENCHMARK 10A
5,040 Rates +0,31%
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