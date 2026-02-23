Les contrats à terme de Wall Street et le dollar baissent à cause des tarifs douaniens de Trump

Les contrats à terme de Wall Street et le dollar ont chuté lundi, la confusion sur la politique commerciale américaine ayant ravivé l'idée de "vendre l'Amérique", après que le président Donald Trump a imposé un nouveau tarif douanier de 15 % à la suite de la décision de la Cour suprême contre son approche radicale en matière de prélèvements commerciaux. L'or a progressé, tout comme les monnaies refuges telles que le yen japonais et le franc suisse. Les contrats à terme sur les actions européennes ont reculé, les investisseurs essayant de comprendre les implications pour les principales économies mondiales, tandis que les actions à Hong Kong ont bondi sur l'évaluation que les droits de douane américains sur la Chine pourraient diminuer. La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniens d'urgence de M. Trump vendredi, ce qui a conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % samedi. "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change chez NAB. "A moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, seulement pour que de nouveaux droits de douane soient annoncés, et nous recommençons la danse." Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,5 % et ceux du Nasdaq NQc1 de 0,6 % . Les marchés boursiers américains seront également testés plus tard dans la semaine par les résultats de Nvidia NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des vagues étant donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice S&P 500. Le dollar a baissé de 0,21% par rapport au yen à 154,76 JPY=EBS , tandis que l'euro a augmenté de 0,23% à 1,1807 EUR=EBS . Le dollar a également reculé de 0,34% face au franc suisse CHF=EBS tandis que l'or a progressé de 0,6% à 5 134 dollars l'once XAU= et l'argent de 2% à 86,23 dollars l'once XAG= . BAISSE DU TAUX MOYEN DES DROITS DE DOUANE On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays se verront imposer 15 % de droits de douane. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des droits plus élevés. Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis 1936 - avant la décision de la Cour suprême. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le commerce de 1974 en vertu de laquelle ils ont été invoqués. Dans ce cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,19 %, le DAX allemand .GDAXI de 0,36 % et le FTSE 100 britannique .FTSE de 0,1 %. "Trump est Trump - il n'abandonnera pas son mantra America first et continuera à repousser les limites tant qu'il sera au pouvoir", a déclaré Tomas Hildebrandt, gestionnaire de portefeuille senior chez Evli à Helsinki. "(Il) peut y avoir un certain soulagement pour certains exportateurs européens, mais l'attitude dure et anti-européenne de l'administration Trump ne s'estompe pas." Les marchés asiatiques ont été mitigés, mais les actions ont globalement augmenté, l'indice MSCI Asia qui exclut le Japon étant en hausse de 0,83% .MIAPJ0000PUS . L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,53 %, en partie en raison des attentes selon lesquelles la Chine devra faire face à des droits de douane moins élevés après la décision. Les analystes de Goldman Sachs ont noté que la Chine pourrait bénéficier d'une baisse de 6,6 points de pourcentage de son taux tarifaire. Le Nikkei .N225 japonais était fermé pour cause de vacances mais les contrats à terme NKc1 ont baissé de 0,4%. Les prix du pétrole brut Brent LCOc1 ont glissé de 1,1% à 70,97 dollars le baril, annulant une partie des gains réalisés la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle des forces dans la région. De nouveaux pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont prévus pour jeudi O/R Les obligations d'État ont très légèrement augmenté aux États-Unis et en Europe, le rendement du Trésor américain à 10 ans ayant baissé d'un point de base à 4,077% US10YT=RR . Les rendements évoluent inversement aux prix.