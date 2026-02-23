Novo Nordisk: Echec de l'essai comparatif du CagriSema, le titre chute

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk

Novo Nordisk ‌a annoncé lundi que son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, ​s’est révélé moins efficace que le tirzepatide d’Eli Lilly lors d’un essai comparatif direct, un lourd revers dans la ​course au marché des traitements contre l’obésité.

L’essai visait à démontrer que CagriSema ​était au moins aussi efficace ⁠que le tirzepatide pour réduire le poids, mais cet ‌objectif n’a pas été atteint, a indiqué le laboratoire danois dans un communiqué.

Ce résultat constitue un ​coup dur pour ‌Novo Nordisk, pionnier des traitements anti-obésité avec ⁠son médicament Wegovy, mais qui a perdu des parts de marché sur ce marché lucratif, notamment face à Eli ⁠Lilly.

A la Bourse ‌de Copenhague, l'action Novo Nordisk chute de ⁠12,89% vers 10h19 GMT. De son côté, l'action Eli ‌Lilly progressait de 4 % dans les échanges en ⁠avant-Bourse à New York.

Novo Nordisk a indiqué que ⁠lors de ‌l'essai, le CagriSema avait permis une réduction de 23% du ​poids corporel sur 84 ‌semaines, contre 25,5% pour le tirzepatide d'Eli Lilly.

Les résultats montrent que le traitement ​de nouvelle génération de Novo Nordisk entraîne une perte de poids moindre que celle du médicament ⁠d’Eli Lilly, commercialisé sous les marques Zepbound et Mounjaro.

D’autres essais sont en cours pour évaluer le potentiel complet de CagriSema, notamment via des combinaisons à doses plus élevées, précise Novo Nordisk.

