Les contrats à terme de Wall Street chutent, le yen est dopé par les paris sur la hausse des taux d'intérêt au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers européens ouvrent en baisse, les stocks de défense chutent

Le gouverneur de la Banque du Japon déclare qu'il envisagera de relever les taux d'intérêt

Le bitcoin en baisse, l'or au plus haut depuis six semaines

(Mise à jour des prix, ajout des contrats à terme de Wall Street au paragraphe 5) par Elizabeth Howcroft

Les marchés boursiers européens ont chuté lundi et les contrats à terme de Wall Street ont indiqué de nouvelles pertes, tandis que le yen et les rendements des obligations d'État japonaises ont été stimulés par des commentaires suggérant que la banque centrale pourrait augmenter ses taux d'intérêt.

Les marchés boursiers étaient nerveux en novembre, mais se sont renforcés la semaine dernière, aidés par les traders qui parient de plus en plus que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre.

A 1249 GMT, l'indice européen STOXX 600 était en baisse de 0,6% sur la journée .STOXX , alors qu'une nouvelle vague d'aversion au risque s'est emparée des marchés. Le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,2 % .FTSE et le DAX allemand était en baisse de 1,5 % .GDAXI . L'indice MSCI World Equity Index était en baisse de 0,1% sur la journée .MIWD00000PUS .

Une chute des stocks de défense a contribué à alimenter la faiblesse des indices européens, après que les responsables américains et ukrainiens aient tenu ce que les deux parties ont appelé des discussions productives dimanche sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Les contrats à terme de Wall Street étaient également dans le rouge, avec le S&P 500 e-minis en baisse de 0,8% sur la journée EScv1 et le Nasdaq e-minis en baisse de 1,1% NQc1 . Les traders attendaient les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer plus tard dans la journée.

Dans un signe supplémentaire d'aversion au risque, le bitcoin était en baisse d'environ 6,4 % à 85 347,26 $

BTC= , prolongeant les pertes et mettant sous pression les entreprises qui achètent des bitcoins. L'or a atteint son plus haut niveau en six semaines, stimulé par les attentes de réduction des taux américains, et se situait à 4 248,99 $

XAU= .

LA BANQUE DU JAPON ENVISAGE DE RELEVER SES TAUX

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale examinerait les "avantages et les inconvénients" d'une augmentation des taux lors de sa prochaine réunion, ce qui a incité les traders à augmenter fortement leurs paris sur une augmentation des taux.

Le yen est monté jusqu'à 155,49 pour un dollar après les remarques, et le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis juin 2008 JP2YT=RR . La paire dollar-yen a continué à se renforcer au cours des échanges européens, atteignant 154,79 JPY= .

Les taux bas du Japon sont à la base d'un carry trade populaire , dans lequel les traders empruntent le yen à bas prix pour investir dans d'autres actifs plus risqués. Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index, a déclaré que le sentiment baissier du marché de lundi pourrait être provoqué par la possibilité de taux plus élevés au Japon rendant cette position moins rentable.

"Les inquiétudes concernant le dénouement du carry trade persistent depuis un certain temps, mais je pense que les commentaires du gouverneur Ueda faisant allusion à une hausse des taux en décembre ont vraiment ravivé ces inquiétudes."

L'indice du dollar était en baisse de 0,4% sur la journée, à 99,06 =USD , tandis que l'euro était en hausse de 0,4% à 1,1646

EUR= .

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement augmenté, les investisseurs attendant les données sur l'inflation de la zone euro prévues pour mardi. Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes concernant les perspectives de la politique de la Banque centrale européenne, a atteint son plus haut niveau depuis le 28 mars DE2YT=RR .

Les enquêtes auprès des directeurs d'achat publiées lundi ont montré que l'industrie manufacturière était faible en Europe et dans les plus grandes économies d'Asie en novembre, en raison de la faiblesse de la demande intérieure et des incertitudes liées aux droits de douane.

DONNÉES ÉCONOMIQUES À VENIR

Les traders attendaient les données économiques américaines sur l'industrie manufacturière, les services et le sentiment des consommateurs cette semaine pour donner le ton avant la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, au cours de laquelle les marchés évaluent à 93,9 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base, selon les données de LSEG.

"Les données de cette semaine seront la dernière occasion pour les marchés de reconsidérer une baisse des taux de la Fed en décembre, qui est désormais totalement intégrée dans les prix. Alors que les paris dovish du marché semblent trop élevés, nous pensons que les chiffres ISM, ADP et PCE les valideront", a écrit Francesco Pesole, stratège ING FX, dans une note aux clients.

Matt Simpson, analyste principal du marché chez StoneX à Brisbane, a déclaré que si les données à venir signalaient un ralentissement sans basculer dans la récession, le sentiment resterait probablement optimiste tandis que le dollar américain s'affaiblirait comme il le fait habituellement à cette période de l'année.

Les prix du pétrole ont augmenté , avec des contrats à terme sur le Brent en hausse de 1% à 62,99 $ LCOc1 , alors que le Caspian Pipeline Consortium a interrompu ses exportations après une attaque de drone majeure et que les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont soulevé des inquiétudes concernant l'offre, tandis que l'OPEP+ a accepté de laisser les niveaux de production de pétrole inchangés pour le premier trimestre de 2026.