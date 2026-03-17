Les contrats à terme de Wall Street baissent, la hausse du pétrole alimentant les inquiétudes sur l'inflation avant la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,18%, S&P 500 0,20%, Nasdaq 0,32%

* Honeywell International chute de 3,4%, s'attend à ce que le conflit au Moyen-Orient affecte le chiffre d'affaires du 1er trimestre

* Delta Air Lines augmente de 3,6%, augmente ses prévisions de revenus pour le trimestre

* La Fed se réunira mardi et mercredi

(Mise à jour des prix et ajout d'informations sur Delta) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers américains ont reculé mardi, le conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les prix du pétrole à près de 100 dollars le baril, remettant les risques d'inflation au centre des préoccupations avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui débutera plus tard dans la journée. Wall Street s'est également calmée après le rebond des valeurs technologiques de la séance précédente, qui a permis à l'indice de référence S&P 500 .SPX d'enregistrer son plus grand bond en un jour depuis plus d'un mois. La conférence annuelle des développeurs de Nvidia NVDA.O a également été suivie de près. Nvidia a déclaré que l'opportunité de revenus pour ses puces d'intelligence artificielle pourrait atteindre au moins 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, tout en exposant une stratégie visant à rivaliser plus agressivement sur le marché à croissance rapide de l'exécution de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.

Les actions de la société étaient légèrement en hausse dans les échanges de prémarché après la hausse de 1,6 % de lundi, tandis que ses pairs Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O étaient légèrement en baisse. Les investisseurs se sont également concentrés sur l'expansion du conflit au Moyen-Orient qui est susceptible de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, l'appel du président américain Donald Trump aux alliés pour sauvegarder le passageétant resté sans réponse. Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole qui ont fait face au plus gros de la chute depuis le début de la guerre ont eu un peu de répit après que Delta DAL.N a relevé ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours en raison de l'accélération de la demande. Les actions du transporteur ont gagné 3,6 % et American AAL.O a ajouté 1,2 %.

En revanche, les croisiéristes Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont baissé de 1%.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie qui sont susceptibles de freiner la croissance économique, un facteur que la banque centrale australienne a également souligné lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée.

La Fed américaine devrait laisser les coûts d'emprunt inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi. Mais les investisseurs intègrent un ton plus restrictif alors que les rendements des bons du Trésor à court terme sont en hausse et que les contrats à terme sur les taux ne suggèrent qu'une seule réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par le LSEG, contre environ deux avant la guerre.

"Bien que nous ne nous attendions pas à ce que les banques centrales prennent des décisions politiques irréfléchies, les décideurs politiques devraient souligner leur vigilance sur les risques d'inflation dans un contexte de prix élevés du pétrole et d'incertitude quant à la durée de la guerre", ont déclaré les analystes d'UBS sur les décisions des banques centrales dans le monde entier cette semaine.

"Des commentaires plus hawkish que prévu pourraient injecter davantage de volatilité dans un marché vulnérable aux changements de sentiment." À 06:52 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 américain était en baisse de 13,5 points, ou 0,2%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 77,75 points, ou 0,32%, et le Dow E-minis

YMcv1 était en baisse de 84 points, ou 0,18% Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont perdu 0,5 %, tandis que la jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE

.VIX , a légèrement augmenté de 0,22 point pour atteindre 23,73.

Malgré l'agitation mondiale sur les marchés due à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, les analystes ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Honeywell International HON.O a glissé de 3,4% après que le géant industriel ait déclaré que le conflit pourrait affecter son revenu du premier trimestre d'un pourcentage à un chiffre, quelques semaines après que la société de services pétroliers SLB SLB.N ait signalé un resserrement des bénéfices. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande du président Trump . Parmi d'autres, l'application de covoiturage Uber UBER.N a ajouté 2,6% après avoir annoncé des plans pour déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia. Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N , ConocoPhillips

COP.N et EQT EQT.N ont augmenté de plus de 1% chacune sur la hausse des prix du brut et du gaz.