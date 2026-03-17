Au tribunal, l'ex-leader du Sinn Fein Gerry Adams dément toute appartenance à l'IRA

Gerry Adams quitte la Haute Cour de Londres, le 12 mars 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Gerry Adams, dirigeant historique du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a nié mardi toute appartenance à l'Armée républicaine irlandaise (IRA) en témoignant lors de son procès devant la Haute Cour de Londres.

Les poursuites ont été engagées par trois victimes d'attentats commis par l'IRA qui l'accusent d'en avoir été l'un des responsables.

C'est la première fois que l'ancien chef politique nord-irlandais de 77 ans comparait devant un tribunal anglais. Les trois plaignants ont été blessés lors d'attentats commis en Angleterre qui ont fait trois morts entre les années 1970 et 1990, pendant la période dite des "Troubles" en Irlande du Nord.

L'ex-leader du Sinn Fein s'est présenté à la Haute Cour vêtu d'une veste ornée d'un trèfle, symbole de l'Irlande, et d'un badge aux couleurs du drapeau palestinien. Il a commencé son témoignage en souhaitant au juge "une joyeuse fête de la Saint-Patrick", qui a lieu ce mardi 17 mars.

"Je n'étais pas dans l'IRA", a répété à plusieurs reprises Gerry Adams durant son témoignage.

Barry Laycock, une victime d'un attentat à Manchester en 1996, devant la Haute cour de Londres, le 9 mars 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

"Je n'ai jamais été impliqué ou eu connaissance en avance" des trois attentats à la bombe lors lesquels les plaignants ont été blessés : celui du tribunal de l'Old Bailey à Londres en 1973, celui des Docklands de Londres en 1996, et celui du centre commercial Arndale de Manchester en 1996, a-t-il encore ajouté, dans son témoignage écrit, dont des extraits ont été lus à l'audience.

Gerry Adams était depuis 1983 le leader du Sinn Fein - le bras politique de l'IRA. Ses liens présumés avec les paramilitaires lui ont valu plusieurs séjours en prison dans les années 70, sans que la justice ne parvienne jamais à établir un lien.

Lorsqu'il est interrogé par l'un des avocats des trois plaignants - John Clark, Jonathan Ganesh et Barry Laycock - sur les activités "mortelles" de l'IRA, Gerry Adams rétorque que "l'activité de l'IRA était de résister à l'occupation armée britannique" sur une partie de l'île d'Irlande.

"Je ne défends pas toutes les actions de l'IRA", mais "les gens ont le droit de résister à une occupation", a encore insisté le vétéran du Sinn Fein.

Les victimes réclament à Gerry Adams une livre (soit 1,20 euro) symbolique au titre des dommages et intérêts.

Les "Troubles" ayant opposé nationalistes républicains principalement catholiques et loyalistes essentiellement protestants, attachés au maintien de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, ont duré 30 ans et fait près de 3.500 morts, jusqu'à la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998 - dont Gerry Adams était l'un des négociateurs.