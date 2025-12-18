Les contrats à terme de Wall Street augmentent à l'approche des données sur l'inflation ; Micron progresse

Micron fait un bond en avant grâce à des prévisions de bénéfices optimistes

Trump Media en hausse suite à l'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies

Birkenstock chute après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations pour l'année fiscale 26

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,24%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,85%

(Mise à jour des prix tout au long, ajout de l'évolution de l'action Trump Media) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi avant un rapport clé sur l'inflation qui pourrait donner un aperçu de l'impact des droits de douane sur les pressions des prix, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont brièvement apaisé les inquiétudes concernant les valorisations du secteur de la technologie.

Un rapport du Département du travail à 8h30 ET devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement augmenté de la manière la plus importante en un an et demi sur l'année se terminant en novembre, ce qui mettrait en évidence l'aggravation des défis d'accessibilité dus aux tarifs douaniers américains sur les importations.

Toutefois, les données pourraient également être faussées par la récente fermeture du gouvernement, tout comme le rapport officiel sur l'emploi qui a été publié en début de semaine. Lesdonnées relatives aux demandes d'allocations chômage pour la semaine qui s'est achevée le 13 décembre, attendues plus tard dans la journée, constitueraient un chiffre plus fiable.

"Alors que la Fed semble se concentrer davantage sur le marché du travail, un large segment du FOMC reste très préoccupé par l'inflation. Une surprise à la hausse pourrait renforcer les arguments en faveur d'un saut en janvier", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

Les traders s'attendent actuellement à un assouplissement de la politique monétaire d'au moins 50 points de base l'année prochaine, selon les données compilées par LSEG, dans l'espoir qu'un président de la Fed dovish remplacera Jerome Powellen 2026.

Les données de jeudi arrivent à un moment où les attentes d'inflation ont incité les traders à intégrer des hausses de taux dans d'autres économies développées. Les décisions des banques centrales d'Europe et du Royaume-Uni seront particulièrement examinées plus tard dans la journée.

À 07:08 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 116 points, ou 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32,75 points, ou 0,49% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 209,5 points, ou 0,85%.

Micron Technology MU.O s'est distingué dans les échanges d'avant-marché en augmentant de12,6 % après avoir prévu un bénéfice trimestriel presque deux fois supérieur aux attentes des analystes, alors que les prix des puces mémoire montent en flèche dans un contexte de pénurie de l'offre et d'explosion de la demande des centres de données d'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoire , dont SanDisk SNDK.O a augmenté de 8,4% et Western Digital WDC.O a gagné 4,8%, tandis que le géant des puces Nvidia NVDA.O a progressé de 1,3%.

Les investisseurs se remettaient d'une chute mercredi lorsque l'incertitude plus tôt dans la journée sur les plans de financement d'Oracle ORCL.N pour un centre de données Stargate a envoyé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à des plus bas de trois semaines. Les actions de la société d'informatique dématérialisée ont légèrement augmenté de 0,9 % jeudi.

Toutefois, le répit apporté par les bénéfices de Micron devrait être de courte durée, car les traders cherchent à savoir comment les entreprises monétisent l'intelligence artificielle.

L'indice de référence et les indices à forte composante technologique sont désormais en passe de subir leur plus forte perte en deux semaines depuis que les inquiétudes concernant les tarifs douaniens ont déclenché une déroute sur les marchés mondiaux entre la fin mars et le début du mois d'avril.

Entre autres, Lululemon LULU.O a gagné 6,7 % avant la mise sur le marché suite à un rapport indiquant que l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements de sport.

Birkenstock BIRK.N a perdu 7,1% après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de chaussures aient manqué les estimations .

Trump Media & Technology DJT.O a bondi de 20 % après que la société et l'entreprise d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient convenu de combiner dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars .

Les investisseurs surveilleront les sociétés de cannabis qui se sont récemment envolées, car Trump devrait aborder l'assouplissement potentiel de la réglementation sur la marijuana jeudi. Le AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.P était dernièrement en hausse de 6,6%.