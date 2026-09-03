Les contrats à terme de Wall Street affichent une évolution modérée, les tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,08%, le S&P 500 en baisse de 0,02%, le Nasdaq en baisse de 0,1%

* Broadcom recule après avoir publié des prévisions inférieures aux attentes élevées en matière d’IA

* La forte hausse de Snowflake tire les valeurs du secteur des logiciels vers le haut

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi de vendredi pour avoir des indices sur les taux de la Fed

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée jeudi, les résultats d'entreprises mitigés n'ayant pas réussi à susciter un afflux vers les actions, ce qui a maintenu l'attention focalisée sur les tensions au Moyen-Orient au cours de la première semaine d'un mois historiquement faible en termes de rendements.

Cette modération des mouvements pourrait aggraver le climat de morosité qui s'est installé sur les marchés après la dernière série de frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran.

Les investisseurs en quête de catalyseurs positifs pourraient désormais se tourner vers les chiffres de l'emploi attendus vendredi, mais certains ont mis en garde contre une importance excessive accordée à ce rapport, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ayant indiqué que sa priorité était de maîtriser l'inflation.

Les probabilités d’une hausse des taux ont fortement augmenté au cours de la semaine dernière, les traders tablant désormais sur une probabilité de 60% d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

Un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait accroître les chances d’une nouvelle hausse. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont progressé de 1,68% jeudi, enregistrant ainsi leur quatrième journée consécutive de hausse.

“Le pétrole a regagné une partie de sa prime géopolitique, créant un nouveau casse-tête inflationniste potentiel à un moment où les marchés débattent déjà de la nécessité d'une hausse des taux américains”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont stabilisés, le mouvement de vente sur le marché obligataire s’étant ralenti. Les rendements élevés des bons du Trésor ont pesé sur les actions ces dernières semaines.

“Je suis convaincu que le reste de l'année apportera de nouvelles perturbations, mais celle qui m'inquiète le moins est la hausse des rendements”, a déclaré Benjamin Jones, directeur mondial de la recherche chez Invesco.

À 7h04 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 44 points, soit 0,08%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 1,5 point, soit 0,02%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 48,25 points, soit 0,17%.

Les trois principaux indices américains ont néanmoins terminé en hausse mercredi, soutenus par les gains enregistrés dans les secteurs de la technologie et des matériaux.

Par ailleurs, Broadcom AVGO.O a reculé de 2,82% en pré-ouverture, pesant sur les contrats à terme du Nasdaq. Les prévisions de chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes élevées de Wall Street, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l’IA ont la barre très haut à franchir.

Snowflake SNOW.N a bondi de 24,29% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N a progressé de 2,9%, tandis que Salesforce

CRM.N et Adobe ADBE.O ont gagné respectivement environ 1,8% et 1%.

Les risques géopolitiques assombrissant les perspectives et le calendrier des résultats n’offrant que peu de catalyseurs clairs, les investisseurs pourraient avoir peu de raisons de faire grimper significativement les actions au cours d’un mois généralement morose.

Selon Jakub Rochlitz, analyste chez eToro, neuf des quarante plus fortes baisses de l’histoire de l’indice S&P 500 se sont produites au mois de septembre.