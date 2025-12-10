Les contrats à terme de Wall St glissent avant la réunion de la Fed, les réductions de 2026 sont incertaines

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, largement attendue pour annoncer une baisse des taux d'intérêt accompagnée de commentaires de nature restrictive sur la voie d'un futur assouplissement.

La réunion en cours de la banque centrale est probablement l'une des plus controversées depuis des années, les décideurs politiques cherchant un équilibre délicat entre la réduction des coûts d'emprunt pour soutenir le marché du travail et la limitation de toute réaccélération de l'inflation.

L'absence prolongée de nouvelles données économiques à la suite de la récente fermeture du gouvernement, combinée à l'incertitude quant à la personne qui dirigera la Réserve fédérale l'année prochaine, ne fait qu'ajouter aux défis des décideurs politiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , partisan d'une baisse des taux d'intérêt, fait figure de favori pour ce poste.

Les traders évaluent à 89,9 % les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base à 14h HE, selon l'outil FedWatch de CME, et parient également sur un assouplissement supplémentaire en 2026.

"L'accent sera mis sur le résumé des projections économiques, le nombre de dissidents contre la réduction de 25 points de base, puis la conférence de presse du président Powell", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

Une deuxième baisse des taux d'intérêt prévue pour 2026 est menacée, alors que les investisseurs ont procédé à une réévaluation plus restrictive de la politique des banques centrales mondiales cette semaine, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes concernant l'inflation ont incité les acteurs du marché à prévoir des taux d'intérêt plus élevés d'ici la fin de 2026 en Australie, au Canada et au Japon.

Le bilan de la Fed et ses projets d'achat de bons à court terme pour assurer une liquidité abondante dans le système bancaire seront également au centre de l'attention.

À 5h33 HE, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 80 points, soit 0,17%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 10 points, soit 0,15% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 59 points, soit 0,23%.

Les actions américaines se sont redressées depuis la fin du mois de novembre en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt, ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500

.SPX de s'approcher à moins de 1 % d'un niveau record. L'indice Russell 2000, qui suit les petites capitalisations

.RUT a également atteint un niveau record, surperformant l'ensemble de Wall Street ce trimestre.

Le reste de la semaine sera probablement dominé par les rapports de résultats des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, y compris la société de logiciels Oracle

ORCL.N et le fabricant de puces Broadcom AVGO.O , qui seront publiés après la clôture des marchés.

Oracle et Broadcom étaient légèrement en hausse dans les échanges de pré-marché.

Mercredi, la société d'alimentation des centres de données GE Vernova < GEV.N > a gagné 8,4 % après avoir prévu des revenus plus élevés en 2026, signalant une demande toujours forte pour l'infrastructure liée à l'IA.

Le géant du crédit JPMorgan Chase JPM.N s'est stabilisé après une chute de près de 5% lors de la séance précédente, après avoir déclaré qu'il s'attendait à des dépenses plus élevées l'année prochaine.

GameStop <GME.N > a chuté de 6,4 % après que le distributeur de jeux vidéo a annoncé un revenu décevant au troisième trimestre.

La chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel < CBRL.O > a perdu 8% après avoir abaissé ses prévisions de revenus annuels.