Les contrats à terme américains restent stables alors que le pétrole recule à l'approche d'une avalanche de résultats d'entreprises et de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,37 %, le S&P 500 en hausse de 0,07 %, le Nasdaq en baisse de 0,06 %

* Les entreprises de néocloud reculent après les prévisions de Musk concernant une restructuration du secteur

* Les géants du cloud Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla progresse après que Barclays a relevé sa recommandation à « surpondérer »

(Mise à jour des cours)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu évolué lundi, les investisseurs évaluant le recul des cours du pétrole brut tout en se préparant à une semaine dominée par les résultats des entreprises et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront suivis de près pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA portent leurs fruits.

Cette attention fait suite à un accueil mitigé réservé la semaine dernière aux résultats des méga-capitalisations liées à l’IA. Meta META.O a déçu ses investisseurs après avoir de nouveau revu à la hausse ses prévisions de dépenses annuelles en matière d’IA et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces investissements, tandis que Tesla

TSLA.O a également subi des pressions après la publication de ses résultats .

« La forte demande en IA ne suffit peut-être plus à elle seule. Les marchés veulent des preuves de monétisation, de marges et de flux de trésorerie », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

L'action Meta a reculé de 1,4 % en pré-ouverture après le lancement d'une émission d'actions de 35 milliards de dollars .

Le secteur de l’IA est sous pression ce mois-ci, les investisseurs craignant que les dépenses financées par l’endettement ne soient plus aussi faciles à justifier face à la hausse des coûts d’emprunt. Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chacune perdu plus de 30 % de leur capitalisation boursière en octobre.

CoreWeave et Nebius ont respectivement reculé de 5,4 % et 3,9 % lundi après qu’Elon Musk a déclaré dans un message sur X que les marchés avaient « pratiquement coupé tout accès au financement » aux entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA, et qu’il avait prédit une consolidation du secteur du « néocloud ».

Musk a également déclaré que SpaceX SPCX.O n’achèterait aucune entreprise du secteur du « néocloud », qualifiant cela d’« inutile ». IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont également chuté de plus de 3 % chacune.

À 7 h 05 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 193 points, soit 0,37 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 5 points, soit 0,07 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 18,75 points, soit 0,06 %.

Les cours du pétrole brut ont légèrement reculé après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois. Dimanche, des médiateurs qatariens se sont rendus à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis.

Alors que les inquiétudes liées à la hausse des rendements obligataires et des coûts énergétiques, liées aux tensions au Moyen-Orient, ont secoué les marchés ces dernières semaines, les attentes restent élevées quant à une saison des résultats solide .

La plupart des actions des grandes capitalisations et des valeurs de croissance ont progressé après que le S&P 500 .SPX a enregistré des pertes au cours des deux dernières semaines. Tesla a gagné 1,9 % après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de « neutre » à « surpondérer ».

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS LA FED ET LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La décision de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, et une pause est largement anticipée après la hausse de septembre. Les traders considèrent toujours qu’une hausse en décembre est tout à fait possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

L’indice des dépenses de consommation personnelle de septembre, indicateur d’inflation privilégié par la Fed, ainsi que le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, seront publiés jeudi.

Les investisseurs suivent également de près les élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Parmi les autres facteurs influant sur les marchés, les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis ont chuté après que le président Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche un quatrième mandat historique , un résultat surprenant qui a déjoué les sondages. L'ETF iShares Brazil

EWZ.P a plongé de près de 26 %.