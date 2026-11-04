Les constructeurs immobiliers américains en hausse après la victoire écrasante des démocrates au Congrès

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(Actualités)

4 novembre - ** Les constructeurs immobiliers américains en hausse après que les démocrates ont remporté la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat

** Les actions de D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et PulteGroup PHM.N progressent de 7 % à 8 %

** Les titres de leurs concurrents KB Home KBH.N et NVR

NVR.N progressent d’environ 9 %

** Les chaînes de bricolage Home Depot HD.N progressent de 5 %, tandis que Lowe's LOW.N et Masco Corp MAS.N gagnent environ 7 %

** Selon UBS, une majorité démocrate pourrait augmenter les chances d’une baisse des droits de douane sur les matériaux de construction

** Selon les estimations des courtiers, les droits de douane ajoutent environ 7.500 dollars au coût d’une maison neuve; leur réduction pourrait donc améliorer l’accessibilité financière

** La banque estime qu’un élargissement des déductions fiscales au niveau des États et des collectivités locales pourrait augmenter le revenu disponible et soutenir la demande de logements, en particulier dans les États où la fiscalité est élevée

** Ajoute que la loi "More Homes on the Market Act" et la loi "First Home Affordability Act" pourraient améliorer la rotation du parc immobilier et l'accessibilité financière pour les primo-accédants, ce qui profiterait aux constructeurs immobiliers

** En incluant la hausse d’aujourd’hui, l’indice PHLX Housing .HGX affiche une progression de 1,8 % depuis le début de l’année