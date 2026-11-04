Les constructeurs immobiliers américains en hausse après la victoire écrasante des démocrates au Congrès

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4 novembre - ** Les actions des promoteurs immobiliers américains progressent avant l'ouverture de la Bourse après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat

** Les actions de D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et PulteGroup PHM.N progressent de 3% à 5%

** Les titres de leurs concurrents KB Home KBH.N et NVR

NVR.N progressent d’environ 2%

** Selon UBS, une majorité démocrate pourrait augmenter les chances d’une baisse des droits de douane sur les matériaux de construction

** Selon les estimations, les droits de douane alourdissent le coût d’une maison neuve d’environ 7 500 dollars; leur réduction pourrait donc améliorer l’accessibilité financière

** La société de courtage estime qu’un élargissement des déductions fiscales au niveau des États et des collectivités locales pourrait stimuler le revenu disponible et soutenir la demande de logements, en particulier dans les États où la fiscalité est élevée

** Elle ajoute que la loi “More Homes on the Market Act” et la loi “First Home Affordability Act” pourraient améliorer la rotation du parc immobilier et l'accessibilité financière pour les primo-accédants, ce qui profiterait aux constructeurs immobiliers

** L’indice PHLX Housing .HGX a reculé d’environ 4% depuis le début de l’année