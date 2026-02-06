 Aller au contenu principal
Les constructeurs d'habitations américains chutent après un rapport indiquant que la Maison Blanche envisage une enquête antitrust
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions des constructeurs de maisons américains chutent dans les échanges de l'après-midi

** L'administration du président Donald Trump étudie la possibilité d'ouvrir une enquête antitrust sur les constructeurs d'habitations américains afin de s'attaquer à la crise de l'accessibilité au logement dans le pays, selon Bloomberg News

** Le rapport indique que les fonctionnaires sont de plus en plus préoccupés par le fait que le groupe commercial de l'industrie appelé Leading Builders of America pourrait être utilisé pour restreindre l'offre de logements ou coordonner les prix, citant des personnes familières avec le sujet

** D.R. Horton en baisse de 2,8 %, Lennar LEN.N en baisse de 2 %

** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N et NVR Inc NVR.N ont également baissé entre 1 % et 2 %

** Indice PHLX Housing .HGX en hausse de 10 % depuis le début de l'année

