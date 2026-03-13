Les constructeurs automobiles mettent en garde les États-Unis contre les automobiles chinoises avant le sommet Trump-Xi, selon Bloomberg News

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Les lobbyistes automobiles américains ont exhorté l'administration Trump à empêcher les constructeurs automobiles chinois d'accéder au marché américain, tirant la sonnette d'alarme sur les menaces posées avant la rencontre prévue entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a rapporté Bloomberg News vendredi.