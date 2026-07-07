Orages et précipitations extrêmes en Chine: 15 morts, des centaines de blessés

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Le bilan des orages violents et précipitations extrêmes en Chine est monté mardi à 15 morts, avec des centaines de blessés et quelque 50.000 personnes évacuées, poussant le président Xi Jinping à demander une mobilisation totale des secours.

Une impressionnante vidéo diffusée par la télévision publique CCTV montre un torrent d'eau boueuse déferlant le long des parois effondrées d'un barrage dans la région du Guangxi (sud), particulièrement touchée et où les dégâts sont importants.

Des secouristes en gilets de sauvetage recherchaient des personnes en difficulté à bord de bateaux pneumatiques, au milieu de logements partiellement submergés, et d'autres construisaient des abris pour les habitants évacués, selon des images de médias d'Etat.

Au total dans le Guangxi, les fortes pluies et les graves inondations provoquées par le typhon Maysak ont fait au moins quatre morts et conduit les autorités à évacuer plus de 50.000 personnes, selon un décompte actualisé mardi.

Huit personnes sont toujours portées disparues.

D'autres vidéos où l'on voit des villageois du Guangxi tentant frénétiquement d'attraper des serpents nageant dans l'eau, à l'aide de filets ou à mains nues, sont devenues virales en ligne.

Environ 800 à 900 serpents se sont échappés lundi après qu'une ferme d'élevage a été emportée par les eaux, a déclaré Wu Zhi, responsable local d'un village cité par le média officiel Red Star News.

Les autorités de Nanning, la capitale régionale du Guangxi, ont relevé au niveau maximal le dispositif d'urgence pour les inondations, après les dégâts provoqués sur des barrages par des pluies torrentielles.

Digues menacées

Dans la province du Hubei (centre), des "orages et vents violents" provoqués par "un grave épisode de convection atmosphérique" (contraste thermique) ont balayé plusieurs villes tandis que des tornades frappaient d'autres zones, faisant au total au moins 11 morts et 331 blessés, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle.

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Une personne était toujours portée disparue, a ajouté l'agence, précisant que près de 5.000 habitations avaient été endommagées, dont 22 se sont effondrées.

Face à ces épisodes, Xi Jinping a souligné "la nécessité de tout mettre en œuvre pour organiser les opérations de secours d'urgence", a indiqué CCTV.

Ce type de catastrophes naturelles est fréquent en Chine, en particulier l'été lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Des pluies torrentielles continueront de frapper mercredi certaines zones côtières et orientales du Guangxi, ainsi que le sud‑ouest de la province voisine du Guangdong, importante base manufacturière, a déclaré mardi Li Guoying, le ministre des Ressources en eau.

Des crues dépassant de plus de six mètres le niveau d'alerte sont attendues mardi soir à la station hydrologique de Guigang, ville particulièrement touchée du Guangxi, a-t-il ajouté.

"La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve", a-t-il souligné.

Glissement de terrain

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle du globe augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

La Chine est le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Mais c'est également un géant mondial des énergies renouvelables qui ambitionne de rendre sa vaste économie neutre en carbone d'ici 2060.

Une rue inondée à Pékin, le 7 juillet 2026 après des orages violents en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Au moins 22 personnes avaient été tuées dans le pays en mai après de fortes pluies qui ont frappé des régions du centre et du sud, où certaines zones ont été "touchées par des précipitations record", selon les médias d'Etat.

Ailleurs en Chine, un glissement de terrain survenu mardi dans un village de la province du Gansu (nord-ouest) a fait au moins cinq morts, selon Chine nouvelle.

Les équipes de secours tentaient encore mardi de localiser 12 autres personnes toujours portées disparues dans cette petite commune de la ville de Longnan, a indiqué l'agence.

Le gouvernement central a alloué une aide d'urgence de 30 millions de yuans (3,9 millions d'euros) pour les travaux de reconstruction des infrastructures et des équipements de services publics dans la zone touchée, a indiqué CCTV.