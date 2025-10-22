Les constructeurs automobiles exhortent Trump à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les robots et les machines d'usine

Un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les robots et les machines d'usine, avertissant que cette mesure pourrait faire grimper les prix des voitures.

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai

005380.KS , et presque tous les autres grands constructeurs automobiles, a exhorté l'administration à ne pas imposer de nouveaux droits de douane après que le département du commerce a ouvert une enquête sur la sécurité nationale le mois dernier.