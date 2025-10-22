 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 307,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les constructeurs automobiles exhortent Trump à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les robots et les machines d'usine
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les robots et les machines d'usine, avertissant que cette mesure pourrait faire grimper les prix des voitures.

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai

005380.KS , et presque tous les autres grands constructeurs automobiles, a exhorté l'administration à ne pas imposer de nouveaux droits de douane après que le département du commerce a ouvert une enquête sur la sécurité nationale le mois dernier.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,455 USD NYSE -0,91%
GENERAL MOTORS
67,320 USD NYSE +1,07%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
STELLANTIS
9,352 EUR MIL -2,07%
TOYOTA MOTOR
17,598 EUR Tradegate +1,50%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
90,350 EUR XETRA -2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

