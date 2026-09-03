Les constructeurs automobiles exhortent le Congrès à adopter rapidement une loi interdisant les voitures chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles s'inquiètent de la hausse des ventes de voitures chinoises dans le monde entier

* Les législateurs entendent renforcer l'interdiction des voitures chinoises adoptée sous la présidence du démocrate Joe Biden

* La Chine s'oppose aux mesures visant à restreindre les exportations

(Ajout de détails supplémentaires; aucune réaction immédiate de l'ambassade de Chine dans les paragraphes 4 à 11)

par David Shepardson

Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a exhorté jeudi le Congrès à adopter avant la fin de l’année une loi interdisant l’accès des véhicules chinois au marché américain.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Ford F.N , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE , Hyundai 005380.KS , Honda 7267.T , Stellantis et d’autres grands constructeurs automobiles, a appelé à une action rapide.

“À l’heure actuelle, les constructeurs automobiles chinois inondent le marché mondial de véhicules subventionnés équipés de logiciels et de matériel connectés”, a écrit John Bozzella, directeur général du groupe, dans une lettre adressée au Congrès et consultée par Reuters. “Cela ne s’est pas encore produit aux États-Unis, mais compte tenu de l’ampleur et de l’urgence de cette menace, nous vous exhortons à adopter une interdiction des véhicules, logiciels et matériels chinois avant la fin de la session parlementaire de cette année et à faire de cette politique une loi du pays.”

En juillet, la commission du commerce du Sénat a approuvé un projet de loi visant à renforcer l’interdiction gouvernementale d’accès des constructeurs automobiles chinois au marché américain, mais celui-ci doit encore surmonter des obstacles avant d’être définitivement adopté.

M. Bozzella a déclaré que l’adoption de ce projet de loi “enverra un message clair et bipartisan, à savoir que la stratégie chinoise visant à dominer la construction automobile mondiale se heurtera à une réponse du gouvernement américain en matière de sécurité nationale”.

L’ambassade de Chine, qui n’a pas immédiatement réagi, s’oppose aux efforts américains visant à interdire les exportations de véhicules chinois.

En juillet, l’Alliance a exhorté la commission à envisager, dans le cadre de ce projet de loi, d’interdire explicitement au ministère du Commerce d’accorder des autorisations spécifiques à des constructeurs automobiles chinois tels que “BYD, Chery, SAIC Motor et d’autres subventionnés par le Parti communiste chinois pour fabriquer, vendre ou importer des véhicules connectés aux États-Unis”, selon une lettre dont l’existence n’avait pas été révélée auparavant.

Le sénateur républicain Bernie Moreno, de l’Ohio, et la sénatrice Elissa Slotkin, démocrate du Michigan, ont proposé un projet de loi visant à codifier une réglementation imposée par l’administration Biden qui interdit de fait à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis et prend d’autres mesures pour empêcher la Chine de pénétrer le marché américain des véhicules légers.

Ted Cruz, président de la commission du commerce du Sénat, a déclaré qu’une disposition du projet de loi visant à interdire les entreprises détenues à plus de 15 % par des entités chinoises empêcherait Mercedes-Benz MBGn.DE de vendre des véhicules aux États-Unis en raison de sa participation chinoise passive de près de 20 %. M. Cruz a ajouté que le projet de loi devait être modifié avant de pouvoir être adopté.

En juin, Polestar PSNY.O a déclaré que l’administration Trump contraignait le constructeur de véhicules électriques à cesser de vendre des véhicules aux États-Unis à compter de l’année-modèle 2027. La société, basée en Suède, est détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding 0175.HK .

Le Bluetooth, le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et certaines technologies de communication par satellite sont visés par ces règles, motivées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.