Les constructeurs automobiles américains accusent l'UE de bloquer l'accès aux routes pour les pick-up surdimensionnés, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les constructeurs automobiles américains ont accusé Bruxelles de maintenir leurs plus gros pick-up, dont le Ford F-150, le Chevy Silverado et le Ram 1500, hors des routes européennes, a rapporté le Financial Times mercredi.

Dans une interview séparée accordée au FT, Andrew Puzder, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, a déclaré que les projets de l'UE de modifier les règles de sécurité pourraient violer l'esprit de l'accord commercial s'ils empêchaient certains véhicules américains d'être vendus en Europe.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.