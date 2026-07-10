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Les conseillers de SK Hynix empochent une manne financière considérable après une modeste rémunération versée par SpaceX
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 05:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Les banques d’investissement et les sociétés de courtage internationales qui ont mené la méga-vente d’actions de SK Hynix 000660.KS ont perçu près de 260 millions de dollars de commissions, ce qui constitue un coup de pouce pour le secteur, qui n’avait encaissé que 500 millions de dollars – un montant relativement modeste – lors de la vente d’actions record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

Ces commissions représentent environ 0,97% du montant total levé, selon les documents déposés par SK Hynix, ce qui signifie que les banquiers ont perçu un pourcentage plus élevé du montant de l’opération que ceux qui avaient travaillé sur l’introduction en bourse de SpaceX.

Les banquiers de SpaceX ont perçu 0,67%, soit 500 millions de dollars sur les 75 milliards de dollars de cette introduction en bourse qui a éclipsé le précédent record établi par Saudi Aramco 2223.SE en 2019, ainsi que l’introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis cette semaine.

Citigroup C.N a tiré plus de 70 millions de dollars de la vente de SK Hynix, soit 20% de plus que les autres banques impliquées dans l’opération, a déclaré une personne directement au courant du dossier, qui a souhaité rester anonyme pour des raisons de confidentialité.

Citigroup a agi en tant que coordinateur mondial conjoint et banque dépositaire dans le cadre de cette opération. La banque n’a pas souhaité s’exprimer sur les commissions perçues.

Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan

JPM.N figuraient également parmi les coordinateurs mondiaux.

JPMorgan a refusé de commenter. Bank of America et Goldman Sachs n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a levé environ 26,5 milliards de dollars après avoir fixé le prix de ses actions américaines à 149 dollars par certificat de dépôt, soit une prime de 2,7% par rapport au cours moyen de son action à Séoul au cours des trois derniers jours.

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BANK OF AMERICA
59,235 USD NYSE +1,58%
CITIGROUP
139,570 USD NYSE +1,59%
GOLDMAN SACHS GR
1 055,860 USD NYSE +2,61%
JPMORGAN CHASE
335,480 USD NYSE +1,50%
SPACEX
152,1600 USD NASDAQ +2,60%
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