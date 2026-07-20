Les conflits et les commandes d'avions au cœur de l'attention à l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough

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* Airbus et Boeing pourraient décrocher environ 300 commandes d'avions, ont indiqué des sources à Reuters

* Les entreprises du secteur de la défense représenteront la moitié des 1.600 exposants, un chiffre record pour ce salon

* Le futur Premier ministre britannique Burnham pourrait faire une apparition au salon aéronautique qui se tiendra du 20 au 24 juillet

par Joanna Plucinska et Dan Catchpole

Le salon aéronautique de Farnborough ouvre ses portes lundi. Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA cherchent à conclure des contrats d’aviation, tandis que les entreprises de défense se disputent une part des budgets militaires en plein essor, alimentés par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Les avionneurs devraient annoncer une série de contrats au cours de la semaine, même si, selon des sources du secteur, le total des commandes devrait être bien inférieur aux prévisions de certains analystes, qui tablaient sur 800 appareils ou plus, en raison des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement qui continuent de limiter la production.

Dans le même temps, les entreprises du secteur de la défense sont présentes en force, alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses militaires et cherchent à tirer les leçons de conflits qui ont mis en évidence l’importance des drones, des systèmes de défense antimissile et de l’intelligence artificielle. L’ouverture de lundi coïncide également avec le premier jour de mandat du futur Premier ministre Andy Burnham , qui pourrait faire une apparition lors de cet événement se déroulant du 20 au 24 juillet.

Selon les organisateurs, les entreprises du secteur de la défense représenteront la moitié des 1.600 exposants – un chiffre record – présents au salon, soulignant ainsi une évolution par rapport aux origines de cet événement, ancré dans l’aviation commerciale, qui a vu le jour en 1948 pour mettre en avant la technologie aérospatiale britannique.

Cette évolution reflète la manière dont les conflits, de l’Ukraine au Moyen-Orient, ont transformé les priorités en matière de dépenses et accéléré la demande de nouvelles technologies de défense, notamment les avions de combat sans pilote, les drones kamikazes et les logiciels d’intelligence artificielle autonomes. À la veille de l’événement, le directeur de la division avions commerciaux de Boeing a déclaré que la société se concentrait sur l’augmentation et l’amélioration de la production d’avions , “et non sur l’annonce de commandes”.

Selon des sources interrogées par Reuters, Airbus et Boeing devraient ensemble décrocher un peu plus de 300 commandes d’avions, à moins que des négociations de dernière minute ne débouchent sur des contrats supplémentaires.

Parmi les annonces attendues figure une commande d’environ 100 avions à fuselage étroit auprès de chaque constructeur par la société de leasing irlandaise SMBC Aviation Capital, ont précisé ces sources. C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette transaction potentielle. Aucune des sociétés concernées n’a souhaité faire de commentaire.

Parmi les autres compagnies aériennes en pourparlers pour des commandes figurent Riyadh Air et Philippine Airlines.

Toutefois, rien n’indiquait pour l’instant une avancée décisive dans les négociations entre Turkish Airlines et les motoristes concernant les contrats de maintenance à long terme que la compagnie aérienne a liés à un projet d’achat de 150 Boeing 737 MAX.