Les conducteurs de Tesla peuvent intenter un recours collectif sur les allégations de conduite autonome, selon la juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Tesla TSLA.O doit faire face à un recours collectif certifié par des conducteurs californiens qui affirment qu'Elon Musk les a trompés pendant huit ans sur les capacités d'auto-conduite des véhicules électriques de son entreprise.

La juge de district américaine Rita Lin a déclaré que la question commune de savoir si Tesla manquait de capteurs pour atteindre une autonomie de haut niveau, ainsi que son incapacité à "démontrer une conduite autonome sur une longue distance avec n'importe lequel de ses véhicules", justifiait des poursuites collectives par deux groupes de conducteurs qui ont acheté son ensemble de technologies d'autoconduite intégrale.

Dans sa décision de lundi, la juge de San Francisco a également déclaré que des milliers de personnes ont probablement vu l'affirmation de Tesla dans la section "Autopilot" de son site web d'octobre 2016 à août 2024, selon laquelle ses véhicules contenaient du matériel pour une conduite entièrement autonome.

Tesla a fait une déclaration similaire dans un article de blog, une lettre d'information et une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, comme l'a fait Musk lors d'une conférence de presse en 2016.

"Bien que ces canaux ne suffisent pas à eux seuls à établir l'exposition de l'ensemble de la classe pour un constructeur automobile traditionnel, la stratégie publicitaire distinctive de Tesla justifie un écart par rapport à l'approche habituelle", a écrit la juge Lin.

Tesla n'a pas recours à la publicité de masse ni aux concessionnaires indépendants, et la juge Lin a déclaré qu'il était raisonnable d'en déduire que les membres du groupe intéressés par la technologie de conduite autonome intégrale s'étaient rendus sur le site web de Tesla pour obtenir des informations.

Les avocats de Tesla n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi.

La société basée à Austin, au Texas, avait déclaré qu'il n'était pas raisonnable de supposer que tous les membres du groupe avaient vu les déclarations contestées, et qu'il n'y avait pas de preuve commune que les déclarations étaient importantes.

Les recours collectifs permettent d'obtenir des sommes plus importantes à moindre coût que si les plaignants étaient contraints d'engager des poursuites à titre individuel.

Les classes californiennes comprennent les conducteurs qui ont acheté le pack "Full Self-Driving" entre le 19 mai 2017 et le 31 juillet 2024 et qui se sont retirés de la convention d'arbitrage de Tesla, ainsi que les conducteurs qui ont acheté le pack entre le 20 octobre 2016 et le 19 mai 2017.

La juge Lin a refusé de certifier une classe de conducteurs qui ont acheté le pack Autopilot amélioré de Tesla parce que les "qualités essentielles du produit" n'exigeaient pas une fonctionnalité de conduite autonome complète, ce qui rendait les fausses déclarations présumées de Tesla sans importance pour les décisions d'achat. Les autorités fédérales ont examiné la question de savoir si le logiciel d'autopilotage complet de Tesla est sûr. Le logiciel est également un élément clé des robotaxis de Tesla .

L'affaire est In re Tesla Advanced Driver Assistance Systems Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-05240.