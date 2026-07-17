Les compagnies pétrolières occidentales entrevoient un avenir “fantastique” en Irak et signent des accords

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* Les accords et protocoles d'entente signés lors du sommet ont dépassé les 60 milliards de dollars

* ConocoPhillips a accepté d'acquérir une participation de 42% dans BP Energy of Kirkuk Ltd

* Meg O'Neill, directrice générale de BP, met en avant les ressources de l'Irak et son rôle en matière de sécurité énergétique

* L'émissaire de Trump affirme que la guerre contre l'Iran sème le chaos, mais que l'Irak est à l'avant-garde d'une nouvelle alliance de sécurité

par Timothy Gardner

Vendredi, des entreprises énergétiques occidentales ont signé des dizaines d’accords avec des responsables irakiens concernant le pétrole, le gaz et les oléoducs, alors que ce membre de l’OPEP cherche à renforcer ses relations avec les États-Unis et à développer des alternatives au détroit d’Ormuz pour acheminer son énergie vers les marchés mondiaux.

“Nous menons une politique de porte ouverte”, a déclaré le Premier ministre Ali al-Zaidi par l’intermédiaire d’un interprète lors d’un sommet d’affaires américano-irakien organisé à la Chambre de commerce américaine, au cours duquel des responsables irakiens et des entreprises américaines des secteurs de l’énergie, de la santé et des technologies ont signé des accords non contraignants et des protocoles d’accord d’une valeur totale de plus de 60 milliards de dollars. “Quiconque a un projet peut venir nous en parler. Nous ne mettrons d’obstacles à personne”, a ajouté M. Zaidi.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a secoué ce pays voisin de l’Irak ainsi que l’ensemble du Moyen-Orient. Tom Barrack, envoyé du président Donald Trump dans la région, a déclaré que, d’une part, la guerre avait semé le chaos et la confusion, mais que, d’autre part, l’Irak se trouvait “à l’avant-garde d’une nouvelle alliance stratégique de sécurité” avec les États-Unis et d’autres pays. M. Zaidi s’est rendu jeudi au siège de Chevron à Houston

CVX.N , avant que des responsables irakiens ne signent des accords avec le géant pétrolier afin de faciliter son entrée potentielle dans les gisements pétroliers irakiens de West Qurna 2 et de Nassiriya. Jake Spiering, président chargé du développement commercial chez Chevron, a déclaré lors de l’événement organisé par la Chambre de commerce que son entreprise allait investir dans un oléoduc afin de contourner le détroit d’Ormuz et de créer une nouvelle voie d’exportation depuis l’Irak. Un tel oléoduc pourrait acheminer le pétrole irakien vers la côte ouest de la Syrie, au bord de la mer Méditerranée.

Les exportations irakiennes ont été durement touchées par la guerre, en partie en raison de la fermeture partielle du détroit par lequel transitaient habituellement 20% du pétrole et du gaz mondiaux.

À long terme, a déclaré M. Spiering, le potentiel énergétique de l’Irak pourrait en faire l’équivalent, au Moyen-Orient, des centres de négoce énergétiques américains que sont le Henry Hub pour le gaz naturel et Cushing pour le pétrole. ConocoPhillips COP.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 42% dans BP Energy of Kirkuk Ltd, s’associant ainsi au géant pétrolier britannique BP

BP.L pour la remise en exploitation de quatre champs pétroliers en production dans le nord de l’Irak.

BP VOIT UN POTENTIEL

Meg O’Neill, directrice générale de BP, a déclaré que l’Irak présentait “un potentiel fantastique du point de vue des ressources” et que ces partenariats contribuaient à la sécurité énergétique de l’Irak et du monde entier. BP est présente depuis longtemps en Irak, où elle a participé à la découverte du gisement de Kirkouk en 1927.

Ryan Lance, directeur général de Conoco, a déclaré que sa société n’avait pas l’histoire de BP en Irak, mais qu’elle disposait d’une expérience acquise dans des régions difficiles telles que le versant nord de l’Alaska.

“Nous sommes impatients de mettre notre technologie, notre savoir-faire, notre personnel et nos capitaux au service du peuple irakien”, a déclaré M. Lance. M. Zaidi, en visite de cinq jours aux États-Unis, a rencontré mardi à la Maison Blanche Trump , qui a déclaré que les États-Unis concluraient de nombreux accords avec l'Irak, créant ainsi des emplois pour les deux pays.