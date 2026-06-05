Les compagnies pétrolières norvégiennes et les syndicats ont conclu un accord salarial, évitant ainsi une grève

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Les compagnies pétrolières norvégiennes ont conclu un accord salarial avec trois syndicats, évitant ainsi toute grève qui aurait perturbé la production, ont déclaré vendredi les négociateurs des deux parties .

Les syndicats avaient déclaré qu' près de 8 % des travailleurs norvégiens du secteur pétrolier et gazier offshore prévoyaient de faire grève si la médiation salariale échouait, et l'industrie estimait que cela aurait entraîné une baisse initiale de la production de 45 500 barils équivalent pétrole par jour.

Une grève aurait également pu être étendue à tout moment, avec un impact significatif sur la production, avaient averti les responsables syndicaux.

La Norvège produit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le brut et le gaz naturel, et toute réduction pourrait avoir un impact sur les marchés à un moment où la production du Moyen-Orient est réduite en raison de la guerre en Iran.

Une augmentation salariale annuelle générale de 42.000 couronnes norvégiennes (4.493 $) a été convenue, incluant les indemnités offshore et les primes de vacances, ont déclaré les responsables.

“De plus, les primes de quart et de nuit augmenteront respectivement de 5 et 8 couronnes norvégiennes. Des ajustements ont également été apportés aux primes variables, ainsi que certaines modifications techniques aux accords”, a déclaré Offshore Norway dans un communiqué.

Toute réduction de la production aurait initialement concerné les opérateurs Equinor EQNR.OL , Aker BP AKRBP.OL , Okea OKEA.OL et ConocoPhillips COP.N , selon Offshore Norway.

Les négociations entre les compagnies pétrolières norvégiennes et les syndicats concernaient la plupart des travailleurs de la production sur les installations pétrolières et gazières de Norvège, tandis que certains employés des services pétroliers et du forage d'exploration tiendront des discussions séparées à une date ultérieure.

Le médiateur désigné par l'État qui dirigeait les pourparlers a confirmé qu'un accord avait été conclu.

(1 $ = 9,3488 couronnes norvégiennes)