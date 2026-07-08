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Les compagnies pétrolières en hausse après l'annonce par Trump de la “fin” de l'accord avec l'Iran
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent en pré-ouverture, suivant la tendance des cours du pétrole brut O/R

** Le Brent LCOc1 progresse de 5,1 % à 78,04 dollars (XX,XX euros) le baril et le WTI américain de 5,2 % à 74,16 dollars (XX,XX euros) le baril

** Les cours ont bondi après que le président américain Donald Trump a déclaré que le protocole d'accord visant à mettre fin au conflit avec l'Iran était “caduc”, ravivant les craintes de perturbations de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient

** S’exprimant à la veille d’un sommet de l’OTAN à Ankara, M. Trump a déclaré que le pacte provisoire visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran était “terminé”, ajoutant qu’il ne souhaitait pas dialoguer avec Téhéran

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement progressé d'environ 3 % et 2,6 %

** Les actions de ConocoPhillips COP.N , d’APA Corp APA.O et de Devon Energy DVN.N ont progressé de 2,3 % à 2,9 %

** Prestataires de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse d’environ 1 %, SLB SLB.N en hausse de 1,5 % et Halliburton en hausse de 2,2 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum ont progressé de plus de 1 %; Valero Energy a gagné 2,2 %

** Par ailleurs, Exxon Mobil a indiqué mercredi que la hausse des cours du pétrole pourrait faire progresser ses bénéfices en amont d’environ 5 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent

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