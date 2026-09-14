Les compagnies aériennes réclament davantage de concurrence sur le marché des pièces détachées d'occasion pour moteurs à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IATA plaide en faveur d'un accès élargi des fournisseurs indépendants aux principaux marchés des moteurs d'avion

* L'IATA estime que les pénuries de pièces détachées et de services de maintenance des moteurs ont coûté près de 6 milliards de dollars aux compagnies aériennes l'année dernière

* Les dirigeants du secteur s'attendent à ce que les retards dans la livraison des moteurs se poursuivent pendant encore quelques années

Les compagnies aériennes du monde entier ont appelé les constructeurs de moteurs à faciliter la fourniture de pièces reconditionnées par des entreprises indépendantes, à la suite d’un accord européen concernant les turbopropulseurs.

Cet appel lancé par l’Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente environ 300 compagnies aériennes, est le dernier signe en date d’une lutte qui dure depuis des mois autour de la concurrence sur le marché des moteurs et des pénuries de pièces.

Le mois dernier, la Commission européenne a clos une enquête de concurrence portant sur des allégations de pratiques anticoncurrentielles de la part de Pratt & Whitney Canada

RTX.N , premier constructeur mondial de moteurs à turbopropulseurs, après que celui-ci eut accepté de lever les restrictions pesant sur les pièces d’occasion.

Cette décision signifie que les fournisseurs indépendants auront plus facilement accès à des moteurs turbopropulseurs démontés, dont les pièces pourront ensuite être récupérées, remises en état et vendues en concurrence avec les pièces neuves, après avoir satisfait aux normes de certification.

Jusqu’à présent, des clauses contractuelles limitaient la fourniture des éléments de moteurs nécessaires à la récupération de pièces d’occasion, mais Pratt & Whitney Canada a accepté de les modifier, a indiqué la Commission.

« Cela va certainement aider les exploitants d’avions à turbopropulseurs ATR AIR.PA LDOF.MI et Dash-8 », a déclaré Nick Careen, vice-président senior chargé des opérations, de la sûreté et de la sécurité à l’IATA.

« C’est désormais l’occasion d’étendre cette initiative aux principaux marchés des moteurs d’avions à réaction, car c’est là que se trouve l’or, et c’est là que réside le plus grand défi », a-t-il déclaré à Reuters lors d’un entretien téléphonique.

Pratt & Whitney Canada s’est félicitée de l’accord conclu le mois dernier avec la Commission européenne. La société mère RTX n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les compagnies aériennes accusent régulièrement les constructeurs de moteurs de restreindre la concurrence et de faire grimper les prix, ce qui aggrave les pénuries généralisées de pièces détachées et de main-d’œuvre qui persistent depuis la pandémie de COVID-19.

Les constructeurs de moteurs font valoir qu’ils prennent d’énormes risques technologiques et financiers pour développer chaque génération de moteurs et qu’ils doivent rentabiliser leurs investissements au fil du temps afin de maintenir le cap de l’innovation.

La mesure dans laquelle les constructeurs de moteurs autorisent des ateliers externes à intervenir sur le marché des pièces de rechange varie d’un fabricant à l’autre.

Le débat sur la disponibilité des pièces d’occasion affecte également une bataille à trois sur l’approvisionnement en moteurs, qui a constitué l’un des plus grands casse-têtes du secteur cette année.

Réparer davantage de pièces d’occasion pour les flottes existantes peut alléger la pression en libérant davantage de pièces flambant neuves pour les nouveaux avions.

L’IATA a estimé que les pénuries de pièces de moteur et de capacités de maintenance ont coûté aux compagnies aériennes près de 6 milliards de dollars l’année dernière.

Lors d’une conférence de l’International Society of Transport Aircraft Trading qui s’est tenue lundi à Copenhague, des dirigeants du secteur aérien ont déclaré s’attendre à ce que les retards liés aux moteurs se poursuivent pendant un certain temps.

« Il faudra beaucoup de temps avant que ce problème ne soit résolu – qui sait, peut-être quelques années », a déclaré Jennifer Moulton, directrice mondiale des ventes chez Dubai Aerospace Enterprise.

Pratt & Whitney avait indiqué en juillet que les perturbations liées à la maintenance des moteurs s’atténuaient.

Plus tôt cette année, l’IATA a prolongé un accord conclu avec le concurrent de Pratt & Whitney, le motoriste franco-américain CFM International GE.N SAF.PA , afin de préserver la concurrence sur le marché des pièces de rechange.