Les compagnies aériennes préviennent que la fermeture du gouvernement américain pourrait ralentir les vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une lettre distincte des groupes et d'une déclaration des syndicats) par David Shepardson

Les compagnies aériennes américaines ont prévenu lundi que la fermeture partielle du gouvernement fédéral pourrait peser sur l'aviation américaine et ralentir les vols, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité seraient contraints de travailler sans salaire et d'autres fonctions seraient interrompues.

Le groupe professionnel Airlines for America, qui représente United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres, a averti qu'en cas d'interruption du financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

L'avertissement concernant le transport aérien est le dernier dommage collatéral potentiel en date du conflit politique à Washington sur le financement du gouvernement.

"Lorsque les employés fédéraux qui gèrent le trafic aérien, inspectent les avions et sécurisent le système d'aviation de notre pays sont mis à pied ou travaillent sans salaire, c'est toute l'industrie et des millions d'Américains qui en subissent les conséquences", a déclaré le groupe.

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. La FAA a été contrainte de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

La fermeture devrait commencer mercredi, à moins que les démocrates et les républicains ne parviennent à un accord sur un projet de loi de financement du gouvernement. Les chefs de file démocrates du Congrès ont quitté une réunion avec le président Donald Trump lundi sans être parvenus à un accord.

Dans une lettre séparée émanant de groupes de compagnies aériennes, de syndicats de l'aviation, de fabricants, d'aéroports et d'autres groupes de l'aviation, les signataires ont averti que les fermetures obligent la FAA à "suspendre l'embauche et la formation de contrôleurs et de techniciens du trafic aérien, à retarder la mise en œuvre d'initiatives de sécurité, à reporter les travaux d'entretien et de réparation des équipements critiques du trafic aérien, à suspendre les visites de contrôle des pilotes des transporteurs aériens, à retarder les inspections de navigabilité des aéronefs, à reporter l'analyse des rapports de sécurité volontaires et à suspendre les travaux sur les programmes de modernisation."

Par ailleurs, des centaines de stagiaires de l'académie de la FAA à Oklahoma City pourraient également être mis au chômage technique "ce qui entraînerait des retards importants dans la formation et aggraverait la crise actuelle des effectifs de contrôleurs aériens", a déclaré l'Association nationale des contrôleurs aériens (National Air Traffic Controllers Association).

Il manque environ 3 800 contrôleurs à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.