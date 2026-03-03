Les compagnies aériennes poursuivent leur chute, l'incertitude sur les prix du carburant pesant sur le conflit iranien

* Les actions des compagnies aériennes asiatiques chutent pour la deuxième journée en raison de l'escalade de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran

* Qantas et Japan Airlines déclarent que la couverture du carburant pourrait compenser une partie de l'impact de la hausse du prix du pétrole

* Les plates-formes des compagnies aériennes du Moyen-Orient sont fermées pour la quatrième journée, les réservations augmentent sur les itinéraires alternatifs

Les actions des compagnies aériennes en Asie et en Europe ont prolongé leurs pertes mardi, alors que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran s'est intensifiée , les transporteurs surveillant les hausses de prix du carburant et nombre d'entre eux constatant une augmentation des réservations, les passagers délaissant les compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas Airways

QAN.AX , a déclaré que la compagnie aérienne avait mis en place une "bonne" couverture du carburant, mais que la flambée des prix du pétrole était significative pour l'industrie. Les actions de la compagnie aérienne australienne ont chuté pour la deuxième journée, clôturant en baisse de 1,8%.

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 30 % depuis le début de l'année dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, ce qui risque d'entraîner une hausse du prix du kérosène et de nuire aux bénéfices des compagnies aériennes.

Les principales plates-formes du Golfe, dont l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde, qui accueille habituellement plus de 1 000 vols par jour, sont restées fermées pour la quatrième journée en raison du conflit. Des dizaines de milliers de passagers sont ainsi restés bloqués .

"C'est la fermeture la plus importante que nous ayons connue depuis la pandémie de COVID", a déclaré Paul Charles, directeur général de la société de conseil en voyages de luxe PC Agency.

"Je pense qu'à court terme, l'impact le plus important est une perte de plusieurs centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars, en termes de manque de fret et de perte de fret à l'entrée et à la sortie de la région."

Qantas a déclaré la semaine dernière que 81% de son carburant était couvert pour le second semestre de son exercice financier se terminant le 30 juin, tandis que Singapore Airlines

SIAL.SI et Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong font partie des autres transporteurs asiatiques qui ont mis en place des programmes de couverture du carburant.

Le directeur financier de Japan Airlines 9201.T , Yuji Saito, a déclaré lundi que le transporteur prévoyait d'ajuster son supplément carburant pour les vols internationaux, mais n'a pas fourni de calendrier.

Sur le marché intérieur, "étant donné qu'il n'y a pas de supplément, nous compensons une partie de la hausse des prix par des opérations de couverture", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les actions de Japan Airlines ont clôturé en baisse de 6,4 %, leur plus forte chute depuis avril 2025. Korean Air Lines

003490.KS a chuté de 10,3% après la reprise des échanges à la suite d'un jour férié lundi, sa plus forte baisse depuis mars 2020. Les actions de Cathay Pacific ont clôturé en baisse d'environ 3%.

Les actions des principaux transporteurs chinois Air China

0753.HK , 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS ,

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS , 1055.HK ont toutes clôturé en baisse de 2% à 4% sur les marchés de Hong Kong et de Shanghai.

La compagnie taïwanaise China Airlines 2610.TW a clôturé en baisse de 3 %, tandis qu'EVA Air 2618.TW a clôturé en baisse de 2,5 %.

En Europe, les actions de Wizz Air WIZZ.L et du propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , ont toutes deux chuté d'environ 5 %.

La directrice générale de la plus grande banque d'investissement australienne, Macquarie Group MQG.AX , Shemara Wikramanayake, a déclaré mardi que le conflit était susceptible d'affecter la disponibilité du pétrole, ainsi que son coût.

"Il va y avoir un problème de livraison", a déclaré Wikramanayake, dont la société est l'un des plus grands négociants de pétrole et de gaz au monde.

L'IMPACT FINANCIER VARIE SELON LES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'incertitude quant à la durée du conflit risque de contraindre les voyageurs à annuler ou à reporter leurs projets de voyage.

Le ciel russe étant pratiquement interdit aux compagnies aériennes occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les transporteurs sont aujourd'hui encore plus contraints par la fermeture des couloirs de vol au-dessus du Moyen-Orient, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à augmenter le temps de vol et le carburant pour contourner les zones de guerre.

La recherche d'alternatives aux compagnies aériennes du Golfe a entraîné une augmentation des réservations et des prix des billets sur des itinéraires tels que Hong Kong-Londres, selon les vérifications effectuées mardi par Reuters sur les sites web des transporteurs.

L'impact opérationnel et financier varie considérablement d'une compagnie aérienne à l'autre, a déclaré Karen Li, responsable de la recherche sur les infrastructures, l'industrie et les transports en Asie chez J.P. Morgan.

"Il existe d'importantes différences entre les transporteurs en termes de stratégie de couverture, d'exposition au fret aérien et de capacités de réacheminement du réseau, qui détermineront l'impact réel de la situation au Moyen-Orient", a déclaré Li.

Elle s'attend à ce que "les investisseurs fassent de plus en plus la différence entre les compagnies aériennes sur la base de ces facteurs au fur et à mesure que la situation évolue, plutôt que de traiter le secteur comme un monolithe."

