(Actualisé avec Target, Best Buy, Blackstone, Versant Media, Mongo DB, Ziff Davis)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,43% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,73% pour le Nasdaq .IXIC :

* TARGET TGT.N - Le nouveau directeur général du détaillant américain, Michael Fiddelke, a promis un retour à la croissance annuelle des ventes après avoir publié des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026.

L'action prend 5,5% en avant-Bourse.

* BEST BUY BBY.N - Le détaillant américain de produits électroniques a publié mardi un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations, grâce notamment à ses efforts de réduction des coûts, dans un contexte de demande morose pendant la période des fêtes. L'action prend environ 15% en avant-Bourse.

* Les MINEURS D'OR reculent en avant-Bourse, suivant la baisse du prix de l'once, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande pour les valeurs refuges liée à l'escalade du conflit aérien entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N perdent 3,3% et 3,1% tandis que l'or au comptant XAU= cède 0,8% à 5 283,87 dollars l'once.

Les MINEURS D'ARGENT comme HECLA HL.N et COEUR CDE.N chutent de 7,3% et 6,2% respectivement en avant-Bourse, alors que le métal précieux XAG= perd 6,5% at 83,63 dollars l'once.

* Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a indiqué que l'organisme de surveillance ne chercherait pas à bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu par PARAMOUNT PSKY.O pour racheter WARNER BROS WBD.O et a minimisé les inquiétudes en matière de concurrence concernant le rapprochement entre CBS et CNN, a rapporté mardi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O a déclaré lundi que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, perturbant les services cloud et rendant la reprise "longue".

* Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BLACKROCK BLK.N , et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a conclu un accord pour racheter le groupe énergétique américain AES CORP AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre de l'une des plus importantes acquisitions du secteur.

* BLACKSTONE BX.N - Le fonds de crédit privé phare de Blackstone a été frappé par une vague de retraits de fonds de la part de ses clients au premier trimestre, dans un contexte de nervosité croissante des investisseurs face à la croissance rapide du secteur du crédit privé et aux difficultés rencontrées par son concurrent Blue Owl Capital.

* VERSANT MEDIA VSNT.O a dévoilé mardi un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars et a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires annuel dans ses premiers résultats depuis la finalisation de sa scission de Comcast.

L'action bondit de 6% en avant-Bourse.

* MONGODB MDB.O recule de 27,4% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels de bases de données ayant annoncé une prévision de bénéfice trimestriel inférieure aux estimations des analystes.

* ZIFF DAVIS ZD.O a annoncé mardi avoir conclu un accord pour vendre sa division Connectivity, qui regroupe des marques telles que Ookla, Speedtest et Downdetector, à ACCENTURE ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces.

Le titre Ziff Davis s'envole de 45% en avant-Bourse.

* MAIA BIOTECHNOLOGY MAIA.A - Le laboratoire plonge de 29% en avant-Bourse après avoir vendu la veille 20 millions d'actions à 1,50 dollar chacune dans le cadre d'une offre publique, le prix représentant une décote de 27,5% par rapport au dernier cours de clôture.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)