Guerre au Moyen-Orient : Bercy prévoit de rencontrer quotidiennement les entreprises concernées et de réunir une cellule de crise

Roland Lescure à Paris, le 3 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Bercy veut "pouvoir bien anticiper les différentes évolutions et scénarios qui se présentent".

Des réunions quotidiennes "tant que la crise serait à ce pic d'intensité". Lundi 2 mars, le ministère de l’Économie et des Finances a indiqué qu'il comptait rencontrer chaque jour les fédérations d'entreprises concernées par la guerre au Moyen-Orient. Ainsi, le ministre Roland Lescure échangera à nouveau ce mardi, à Bercy, avec les organisations interprofessionnelles (Medef, AFEP, CPME) et les fédérations sectorielles : énergie (pétrole, gaz, électricité), transport et logistique, assurances et banques, et secteur industriel.

Cette réunion avec les entreprises se tiendra tous les jours "tant que la crise sera à ce pic d'intensité", a indiqué Bercy lors d'un point de presse. Ce mardi, Roland Lescure s'entretiendra également avec les services économiques français en place au Moyen-Orient. Il doit prendre la parole devant la presse, en amont du Haut Conseil pour la stabilité financière (HCSF), pour s'exprimer sur les enjeux économiques de cette guerre, concernant "l'approvisionnement en énergie et les prix de l'énergie" mais aussi les "impacts sur le fonctionnement du commerce mondial, particulièrement celui du fret aérien et maritime".

Une cellule de crise des services du ministère, lancée dimanche, va également se réunir quotidiennement. Bercy veut "pouvoir bien anticiper les différentes évolutions et scénarios qui se présentent, dans un contexte qui reste incertain et dont les conséquences dépendront largement de la durée et de l'intensité du conflit".