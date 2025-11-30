Les compagnies aériennes mondiales s'empressent de réparer les avions Airbus ; les États-Unis signalent peu de perturbations

Le rappel interrompt les vols en Asie et en Europe après l'interruption des voyages aux États-Unis

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320 pour une mise à jour logicielle

De nombreuses compagnies aériennes ne signalent aucun impact sur leurs opérations alors qu'elles procèdent à des corrections

L'incident de JetBlue a révélé une vulnérabilité du logiciel de contrôle des vols

Les compagnies aériennes du monde entier se sont efforcées de réparer un problème logiciel sur les Airbus A320 samedi, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a interrompu des centaines de vols en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Les compagnies aériennes ont travaillé toute la nuit après que les régulateurs mondiaux leur ont demandé de remédier au problème avant de reprendre les vols.

Parmi les compagnies aériennes qui ont déclaré avoir terminé ou presque toutes leurs mises à jour logicielles samedi, on trouve American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Air India, Delta Air Lines DAL.N , la compagnie hongroise Wizz Air

WIZZ.L , la compagnie mexicaine Volaris VOLARA.MX , Air Arabia

AIRA.DU , la compagnie saoudienne Flyadeal et les transporteurs taïwanais. Nombre d'entre elles n'ont signalé aucun impact sur leurs activités.

Les efforts déployés pendant la nuit par les compagnies aériennes semblent avoir permis d'éviter le scénario le plus pessimiste et de limiter le nombre de retards de vols en Asie et en Europe. Aux États-Unis, qui devront faire face à une forte demande après les fêtes de Thanksgiving, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que les transporteurs américains concernés "ont fait de grands progrès et sont en bonne voie pour respecter la date limite de ce dimanche à minuit pour achever les travaux".

Il a indiqué sur X que les voyageurs "ne devraient pas s'attendre à des perturbations majeures", bien qu'une compagnie aérienne américaine, JetBlue JBLU.O , ait déclaré plus tard qu'elle avait annulé des dizaines de vols qui avaient été programmés pour le dimanche.

Brendan Sobie, analyste aéronautique basé en Asie, a déclaré que la mise à jour n'était "pas aussi chaotique que certains pourraient le penser", bien que "cela crée quelques maux de tête à court terme pour les opérations".

Guillaume Faury, directeur général d'Airbus AIR.PA , a présenté ses excuses aux compagnies aériennes et aux passagers après le rappel surprise de 6 000 avions, soit plus de la moitié de la flotte mondiale de la famille A320, qui a récemment dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré de l'industrie.

"Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de nos compagnies aériennes clientes et de nos passagers qui sont actuellement touchés", a déclaré Guillaume Faury sur LinkedIn.

L'alerte de vendredi fait suite à une perte d'altitude involontaire survenue le 30 octobre sur un vol JetBlue reliant Cancun, au Mexique, à Newark, dans le New Jersey, qui a blessé 10 passagers, selon l'agence française des accidents BEA, qui enquête sur l'incident.

LE RAPPEL D'AIRBUS: UNE CHANCE POUR CERTAINES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'alerte est tombée à un moment de la journée où de nombreuses compagnies aériennes européennes et asiatiques réduisent leur programme, ce qui laisse du temps pour les réparations. Aux États-Unis, en revanche, l'alerte est tombée la veille du week-end de Thanksgiving, très chargé en déplacements.

La compagnie aérienne américaine JetBlue a déclaré qu'elle avait annulé environ 70 vols prévus pour dimanche, et que d'autres annulations étaient possibles. JetBlue prévoit de terminer les mises à jour logicielles pour 120 avions d'ici dimanche matin, mais a précisé que les corrections pour une trentaine d'avions seraient encore "en cours" à ce moment-là.

Environ 140 avions de la flotte A320, A321 et A220 de la compagnie n'avaient pas besoin de cette mise à jour, a indiqué la compagnie.

American Airlines, le plus grand opérateur d'A320 au monde, a déclaré que 209 de ses 480 jets devaient être réparés, ce qui est inférieur aux estimations initiales, et que la plupart des réparations devraient être terminées d'ici samedi. United Airlines a déclaré à Reuters samedi que tous ses appareils avaient été mis à jour.

AirAsia, l'un des plus gros clients mondiaux de l'A320, a déclaré qu'elle comptait effectuer les réparations en 48 heures. Le régulateur indien de l'aviation a déclaré samedi que les transporteurs IndiGo INGL.NS et Air India devraient achever le processus samedi. ANA Holdings 9202.T a annulé 95 vols samedi, affectant 13 500 voyageurs.

La compagnie aérienne taïwanaise à bas prix Tigerair a déclaré que huit vols seraient retardés dimanche en raison du problème de logiciel.

Les compagnies aériennes doivent revenir à une version antérieure du logiciel d'un ordinateur qui aide à déterminer l'angle du nez des avions à réaction concernés et, dans certains cas, elles doivent également modifier le matériel lui-même, principalement sur les anciens avions en service. La correction doit être achevée avant que les avions puissent à nouveau transporter des passagers, un processus nécessitant deux à trois heures par avion.

Au niveau mondial, il y a environ 11 300 avions monocouloirs en service, dont 6 440 du modèle principal A320. Parmi eux figurent certaines des compagnies low-cost les plus importantes et les plus fréquentées.

Les données de suivi de Cirium et FlightAware ont montré que la plupart des aéroports du monde fonctionnaient avec des niveaux de retard allant de bons à modérés.

Samedi, Airbus a indiqué aux compagnies aériennes que les réparations de certains des avions A320 concernés pourraient être moins lourdes qu'on ne l'avait d'abord pensé, selon des sources du secteur, et que moins de 1 000 appareils, selon les estimations initiales, nécessiteraient des modifications matérielles fastidieuses.

Des questions restaient également en suspens quant à l'impact des radiations de l'éruption solaire dont on attribue la responsabilité à l'incident de JetBlue, qui est traité par les enquêteurs français comme un "incident", la plus basse des trois catégories d'urgences potentielles en matière de sécurité.

"Il est difficile de faire face à des problèmes opérationnels qui surviennent à court terme et qui affectent une grande partie de vos opérations", a déclaré John Strickland, consultant en aviation basé au Royaume-Uni.