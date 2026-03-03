 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, les responsables du commerce des États-Unis et de la Chine se rencontreront à la mi-mars avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 06:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte complète, distribution élargie)

Les négociateurs commerciaux américains et chinois devraient se rencontrer à la mi-mars, signalant que les projets de sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping restent sur la bonne voie malgré les frappes américaines sur l'Iran, a rapporté Bloomberg News lundi.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng devraient se rencontrer à Paris à la fin de la semaine prochaine pour discuter des transactions commerciales potentielles liées aux discussions prévues entre les dirigeants, a indiqué le rapport, citant des personnes ayant connaissance de la question.

Parmi les questions qui pourraient être abordées figurent l'achat potentiel par la Chine d'avions Boeing BA.N , le renouvellement de l'engagement d'acheter du soja américain et des discussions sur Taïwan, ajoute le rapport de Bloomberg. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de Bloomberg. Le Département d'Etat et le Département du Trésor des Etats-Unis n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters, pas plus que le ministère chinois du commerce.

Plus tôt dans la journée, le South China Morning Post avait rapporté que Pékin et Washington avaient entamé des discussions sur la reprise des investissements réciproques.

