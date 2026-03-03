 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 06:22

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SPIE SPIE.PA a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG, élargissant ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l'intralogistique en Allemagne.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

  • Interception de missiles iraniens au-dessus de Tel-Aviv, en Israël, le 3 mars 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 03.03.2026 06:54 

    Au quatrième jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, une attaque de drones a touché l'ambassade des Etats-Unis à Ryad, et Israël continue à bombarder "simultanément" l'Iran et le Liban. Le point sur les derniers ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    Selon Bloomberg News, les responsables du commerce des États-Unis et de la Chine se rencontreront à la mi-mars avant le sommet Trump-Xi
    information fournie par Reuters 03.03.2026 06:14 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte complète, distribution élargie) Les négociateurs commerciaux américains et chinois ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/03/2026
    Top 5 IA du 02/03/2026
    information fournie par Libertify 03.03.2026 05:05 

    Au programme ce matin : Accor , Air France KLM , Chevron, Engie , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)
    OpenAI modifie son accord avec le Pentagone, selon le directeur général Altman
    information fournie par Reuters 03.03.2026 02:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré lundi que le fabricant de ChatGPT ... Lire la suite

