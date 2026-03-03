information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 06:22

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SPIE SPIE.PA a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG, élargissant ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l'intralogistique en Allemagne.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)