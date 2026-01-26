Les compagnies aériennes israéliennes assouplissent les conditions d'annulation en raison des tensions avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, le commentaire du directeur général d'Arkia et des détails) par Steven Scheer

Les compagnies aériennes israéliennes El Al ELAL.TA , Israir ISRG.TA et Arkia ont déclaré lundi qu'elles autoriseraient les annulations de vols en raison de l'incertitude dans la région.

Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu'une "armada" se dirigeait vers l'Iran mais qu'il espérait ne pas avoir à l'utiliser, alors qu'il a renouvelé ses avertissements à Téhéran contre le meurtre de manifestants ou le redémarrage de son programme nucléaire.

Toutefois, compte tenu de l'incertitude entourant une éventuelle action militaire en Iran qui pourrait entraîner des représailles contre Israël, les compagnies aériennes permettent aux clients qui achètent de nouveaux billets à partir de lundi de les annuler ou de recevoir un bon pour un vol ultérieur.

Au cours d'un conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin, l'espace aérien israélien a été largement fermé en raison de l'arrivée de missiles iraniens et de frappes aériennes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens.

La compagnie aérienne nationale El Al a déclaré qu'elle autoriserait les annulations pour quelque raison que ce soit jusqu'à 48 heures avant un vol sans frais supplémentaires pour les vols achetés au cours des deux prochaines semaines et pour les vols jusqu'au 17 mars.

De même, la petite compagnie Israir ISRG.TA a déclaré que "compte tenu de la situation actuelle", elle vendait une protection de vol pour 35 dollars pour les vols réservés au cours du mois prochain et pour les vols jusqu'à la fin de l'année 2026.

La compagnie rivale Arkia Airlines a déclaré qu'elle était "préparée à tout scénario possible d'escalade" et qu'elle autoriserait l'annulation gratuite des vols, et que les passagers recevraient un bon d'achat, sur les itinéraires réservés jusqu'au 9 février, jusqu'à 48 heures avant les vols.

"Nous avons acquis une grande expérience au cours de deux années complexes d'événements liés à la sécurité", a déclaré Oz Berlowitz, directeur général d'Arkia, en faisant référence à la guerre à Gaza ainsi qu'aux conflits avec l'Iran et le Hezbollah au Liban, au cours desquels de nombreux transporteurs étrangers ont interrompu leurs vols à destination de Tel Aviv.

"Arkia est prête à faire face à tous les scénarios. À ce stade, le programme de vols fonctionne comme d'habitude, et nous renforcerons les destinations avec des vols supplémentaires si nécessaire. Il est important de se rappeler que l'aviation israélienne est toujours présente"

Depuis que la guerre de Gaza a commencé le 7 octobre 2023 et s'est terminée par un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en octobre 2025, les compagnies aériennes israéliennes faisaient partie des quelques transporteurs qui desservaient Israël.