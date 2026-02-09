Un consortium mené par Advent et FedEx rachète InPost pour €7,8 mds

Un casier InPost à Hackney, Londres

Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain FedEx a accepté d'acheter InPost ‍pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ‌ont annoncé lundi les sociétés.

Dans le cadre de cette transaction, Advent et FedEx détiendront chacun 37% d'InPost, tandis que la société ​d'investissement A&R du directeur général du groupe listé à Amsterdam, Rafal ⁠Brzoska, détiendra 16% et PPF, la société d'investissement de la famille tchèque Kellner, détiendra les 10% restants.

En janvier, InPost ⁠avait déclaré avoir ‍reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble ⁠de ses actions.

La société continuera à s'appeler InPost et conservera sa structure de gestion et son siège social en Pologne.

InPost, qui opère dans neuf ​pays, possède l'un des plus grands réseaux européens de distributeurs automatiques de colis, ou APM. Depuis son introduction en bourse à Amsterdam en ⁠2021, la confiance des investisseurs est restée mitigée, ses dépenses ​en vue d'une expansion rapide ayant pesé sur le ​bénéfice.

"Ensemble, nous renforcerons ​notre réseau et toucherons davantage de consommateurs grâce à des options de ​livraison rapides et flexibles améliorées, ⁠tout en poursuivant notre objectif de redéfinir le secteur européen du commerce électronique", a déclaré Rafal Brzoska dans le communiqué.

Les différentes parties espèrent que la transaction sera finalisée au cours du second semestre de cette année.

Sous ‌le régime de la propriété privée, le groupe visera à étendre sa présence en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Benelux et en Grande-Bretagne, le plus grand marché européen du commerce électronique, selon le communiqué conjoint.

(Rédigé par Alessandro Parodi à Gdansk ; version française Coralie Lamarque ; ‌édité par Augustin Turpin)