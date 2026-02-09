 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune propose 30% de droits de douane pour la Chine
information fournie par AFP 09/02/2026 à 09:02

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune, le 31 mars 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune, le 31 mars 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune souhaite l'introduction de droits de douane de 30% au niveau européen sur les produits chinois pour sauver l'industrie "en danger de mort", a-t-il expliqué lundi sur TF1.

"Vous avez des coûts chinois qui sont 30 à 40% moins élevés que les coûts européens, (...) si on ne réagit pas face à ça par un bouclier commercial massif, c'est un danger de mort pour notre industrie en Europe", a justifié Clément Beaune.

"Si on bloque la concurrence chinoise, ce sont des emplois qui demeurent sur le territoire français et européen", a avancé l'ex-ministre, arguant "qu'en Allemagne, ce sont 10.000 emplois qui sont supprimés chaque mois."

Le haut-commissaire au Plan souhaite que ces droits de douane, dont le taux proposé de 30% correspond "à peu près à l'écart des coûts", soient mis "en discussion au niveau européen".

Interrogé sur l'inflation que pourrait créer ces taxes sur les prix en Europe, Clément Beaune a rétorqué que "si demain vous avez des dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés, (...) le consommateur n'existera tout simplement plus dans sa capacité à consommer."

Les Etats européens s'étaient entendus en décembre sur une taxation d'au minimum 3 euros des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix.

En France, le Parlement a par ailleurs voté pour une taxe supplémentaire de 2 euros sur ces petits colis.

"Tout cela est utile, mais insuffisant, (...) il faut un bouclier commercial global", a avancé Clément Beaune.

En 2024, l'Union européenne affichait un déficit commercial de 305,8 milliards d'euros envers la Chine, d'où provenaient 21,3% des biens qu'elle importait, selon des chiffres de l'UE.

Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 10:30

    Il fait ce qu'il peut pour exister dans ce machin haut commissariat parfaitement inutile si ce n'est pour caser des parasites comme lui!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank