Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune propose 30% de droits de douane pour la Chine

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune, le 31 mars 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune souhaite l'introduction de droits de douane de 30% au niveau européen sur les produits chinois pour sauver l'industrie "en danger de mort", a-t-il expliqué lundi sur TF1.

"Vous avez des coûts chinois qui sont 30 à 40% moins élevés que les coûts européens, (...) si on ne réagit pas face à ça par un bouclier commercial massif, c'est un danger de mort pour notre industrie en Europe", a justifié Clément Beaune.

"Si on bloque la concurrence chinoise, ce sont des emplois qui demeurent sur le territoire français et européen", a avancé l'ex-ministre, arguant "qu'en Allemagne, ce sont 10.000 emplois qui sont supprimés chaque mois."

Le haut-commissaire au Plan souhaite que ces droits de douane, dont le taux proposé de 30% correspond "à peu près à l'écart des coûts", soient mis "en discussion au niveau européen".

Interrogé sur l'inflation que pourrait créer ces taxes sur les prix en Europe, Clément Beaune a rétorqué que "si demain vous avez des dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés, (...) le consommateur n'existera tout simplement plus dans sa capacité à consommer."

Les Etats européens s'étaient entendus en décembre sur une taxation d'au minimum 3 euros des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix.

En France, le Parlement a par ailleurs voté pour une taxe supplémentaire de 2 euros sur ces petits colis.

"Tout cela est utile, mais insuffisant, (...) il faut un bouclier commercial global", a avancé Clément Beaune.

En 2024, l'Union européenne affichait un déficit commercial de 305,8 milliards d'euros envers la Chine, d'où provenaient 21,3% des biens qu'elle importait, selon des chiffres de l'UE.