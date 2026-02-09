 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NatWest rachète Evelyn Partners pour près de €3,1 mds
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 09:02

Illustration du logo du groupe NatWest

Illustration du logo du groupe NatWest

NatWest a annoncé lundi avoir conclu un accord ‍pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour ‌un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette ​comprise.

Cette opération donne naissance à la ⁠plus grande entreprise britannique de banque privée et de gestion de ⁠patrimoine et ‍transforme l'offre d'épargne et d'investissement ⁠de NatWest pour ses 20 millions de clients, a déclaré la banque britannique.

NatWest ​Group, anciennement connue sous le nom de Royal Bank of Scotland, prévoit que ⁠l'accord générera environ 100 millions ​de livres sterling d'économies annuelles ​et a ​également annoncé un rachat d'actions de 750 ​millions de livres.

Les ⁠actionnaires privés d'Evelyn, Permira et Warburg Pincus, ont lancé la vente d'Evelyn l'année dernière, suscitant l'intérêt de Barclays, Natwest, ‌Lloyds et la Banque Royale du Canada, avait alors rapporté Reuters.

(Rédigé par Prerna Bedi et Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par ‌Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine
    information fournie par AFP 09.02.2026 10:26 

    La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à Google au Texas
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 10:23 

    TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français. L'énergie proviendra de deux ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank