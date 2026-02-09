NatWest rachète Evelyn Partners pour près de €3,1 mds

Illustration du logo du groupe NatWest

NatWest a annoncé lundi avoir conclu un accord ‍pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour ‌un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette ​comprise.

Cette opération donne naissance à la ⁠plus grande entreprise britannique de banque privée et de gestion de ⁠patrimoine et ‍transforme l'offre d'épargne et d'investissement ⁠de NatWest pour ses 20 millions de clients, a déclaré la banque britannique.

NatWest ​Group, anciennement connue sous le nom de Royal Bank of Scotland, prévoit que ⁠l'accord générera environ 100 millions ​de livres sterling d'économies annuelles ​et a ​également annoncé un rachat d'actions de 750 ​millions de livres.

Les ⁠actionnaires privés d'Evelyn, Permira et Warburg Pincus, ont lancé la vente d'Evelyn l'année dernière, suscitant l'intérêt de Barclays, Natwest, ‌Lloyds et la Banque Royale du Canada, avait alors rapporté Reuters.

(Rédigé par Prerna Bedi et Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par ‌Augustin Turpin)