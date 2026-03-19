Les compagnies aériennes européennes prévoient une hausse des tarifs et une pénurie de carburant en raison de la guerre en Iran

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* Le prix du kérosène grimpe en flèche en raison de la fermeture de l'espace aérien

* Les couvertures de carburant offrent un bouclier temporaire, mais expirent bientôt

* Les dirigeants des compagnies aériennes exhortent l'UE à retarder les coûteux mandats sur les carburants verts

(Ajout de détails sur la guerre dans le paragraphe principal et le titre, citations du directeur général, mise à jour des puces) par Joanna Plucinska et Tim Hepher

Les dirigeants des compagnies aériennes européennes ont averti jeudi qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient entraînerait une hausse des tarifs aériens, car les annulations de vols font grimper les coûts et les prix du carburant d'aviation, certains transporteurs signalant même des risques pour l'approvisionnement en carburant d'aviation.

"Plus le conflit durera, plus la situation sera sombre", a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, à Reuters, en marge d'une conférence sur l'aviation.

Le conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa troisième semaine, a plongé l'aviation dans la tourmente, avec des vols annulés ou réacheminés sur des milliers de kilomètres et la plupart des espaces aériens au-dessus du Golfe toujours fermés par crainte d'attaques de missiles et de drones.

Les prix du kérosène ont grimpé en flèche, entraînant une hausse des coûts d'exploitation. Les prix européens ont doublé et les prix asiatiques ont augmenté de près de 80 % depuis le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran à la fin du mois de février.

La plupart des compagnies aériennes européennes sont protégées par des couvertures de carburant, mais ces contrats expirent dans les mois à venir, et les directeurs généraux présents au sommet annuel Airlines for Europe (A4E) ont prévenu que l'Europe ne resterait pas à l'abri du choc pétrolier qui frappe les autres transporteurs.

Les directeurs généraux demandent instamment le report de certaines parties de l'agenda vert de l'UE

Les dirigeants des compagnies aériennes ont exhorté l'UE jeudi à reporter les parties "en panne" de son programme vert, mettant en garde contre l'augmentation des tarifs due au conflit au Moyen-Orient , mais l'Union a rapidement rejeté tout retard en affirmant que les objectifs climatiques restaient sur la bonne voie.

"Nous avons un chemin à suivre. Nous poursuivons nos objectifs et l'industrie doit investir", a déclaré à Reuters Apostolos Tzitzikostas, le commissaire européen en charge du transport durable et du tourisme.

Le groupe de lobbying A4E a exhorté les régulateurs, dans un contexte de pénurie d'approvisionnement et de coûts élevés, à assouplir les mandats pour l'utilisation de carburéacteur synthétique durable (eSAF) à partir de 2030, confirmant un rapport de Reuters .

"Nous demandons que le mandat relatif à l'eSAF soit reporté jusqu'à ce que l'eSAF soit réellement disponible", a déclaré Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet EZJ.L , lors d'une conférence de presse.

UN FARDEAU INÉGAL POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES EUROPÉENNES?

Air France-KLM AIRF.PA , Ryanair RYA.I et d'autres grands transporteurs déplorent depuis des années que l'obligation d'utiliser des carburants verts impose une charge inégale aux compagnies aériennes européennes, permettant aux transporteurs d'Asie et du Moyen-Orient de bénéficier d'un avantage en termes de coûts.

L'industrie du kérosène vert et les groupes de défense de l'environnement insistent sur le fait que ce changement est nécessaire pour réduire la dépendance du secteur à l'égard du pétrole.

"Cela mettrait en danger notre sécurité énergétique future juste pour obtenir des résultats trimestriels à court terme", a déclaré Matteo Mirolo, conseiller spécial du directeur général d'Arcadia eFuels.

LA GUERRE AU MOYEN-ORIENT SE RÉPERCUTE SUR LE SECTEUR

Jarvis a déclaré que les consommateurs devraient réserver leurs vols à l'avance pour éviter une hausse des prix, ajoutant qu'easyJet avait annulé son projet de relancer les vols vers Tel-Aviv pour le moment.

"Plus les prix resteront élevés, plus vous devrez commencer à couvrir votre position avec du carburant plus cher, et je m'attends donc à ce que les prix augmentent", a-t-il déclaré aux journalistes.

Air France-KLM et SAS ont déjà déclaré qu'ils devront augmenter le prix des billets en raison de la hausse du coût du kérosène, tandis que Finnair a averti que les réserves de kérosène pourraient s'épuiser en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz .

GAGNANTS ET PERDANTS?

Les compagnies aériennes américaines telles que Delta

DAL.N ont mis en garde cette semaine contre l'augmentation du prix des billets liée au coût du carburant, car de nombreux transporteurs américains n'ont pas couvert leurs coûts de carburant. La demande de voyages de printemps reste cependant forte.

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que les touristes européens pourraient voyager plus près de chez eux pour éviter les vols long-courriers au-dessus du Moyen-Orient.

Les directeurs généraux ont déclaré qu'il était trop tôt pour dire comment l'écosystème de l'aviation serait remodelé par la guerre, le chef de l'association industrielle IATA, Willie Walsh ayant déclaré à Reuters qu'il n'y avait "pas de gagnants" dans ce conflit.

British Airways ajoute des vols vers des destinations telles que les Caraïbes, tandis que le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré aux journalistes que le transporteur est prêt à lancer une nouvelle route vers la capitale malaisienne Kuala Lumpur, alors qu'il étend ses vols vers l'Asie du Sud-Est.