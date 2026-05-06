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Supermarchés: un Français prendra la tête de la chaîne italienne Esselunga
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 17:04

Un dirigeant français va prendre la tête des supermarchés italiens Esselunga à partir de novembre 2026, a annoncé mercredi la direction du groupe familial.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Claude Sarrailh, né en 1971, avait notamment dirigé la chaîne Metro en Italie avant de rejoindre en 2024 le géant hollandais Ahold Delhaize comme directeur pour l'Europe et l'Indonésie. Il remplace un vétéran de l'entreprise, Gabriele Villa, en poste depuis 2021.

"Nous avons choisi un dirigeant doté d'une solide expérience internationale dans le secteur de la grande distribution", avec "une profonde connaissance de la vente au détail et la consommation hors du foyer", a souligné dans un communiqué Marina Caprotti, fille du fondateur et présidente exécutive d'Esselunga.

"Sa connaissance des marchés mondiaux, associée à une forte volonté d'innovation et d'efficacité, constitue un élément clé pour faire face à un environnement de plus en plus concurrentiel", a poursuivi Marina Caprotti.

Esselunga compte parmi les principaux groupes de supermarchés en Italie en termes de chiffre d'affaires, derrière Conad, Selex et Coop, avec 196 magasins dans le nord et le centre du pays et un positionnement plutôt premium.

Après une nette baisse de son bénéfice net en 2024, Esselunga a réussi à rebondir en 2025 avec un bénéfice de 163,8 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires stable de 9,5 milliards d'euros (+0,9%).

Près de 70 ans après l'ouverture du premier supermarché d'Italie, en 1957 à Milan, dans le cadre d'une coentreprise avec Nelson Rockfeller, Esselunga comptait 28.000 salariés fin 2025.

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