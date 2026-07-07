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Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières reculent alors que le prix du pétrole progresse
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les actions des principales compagnies aériennes et des opérateurs de croisière américains reculent alors que les cours du pétrole remontent

** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N perd 2,3 %, Royal Caribbean RCL.N recule de 3 % et Carnival Corp CCL.N baisse de 2,4 %

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N perdent chacune entre 2,2 % et 2,5 %

** Le cours du pétrole progresse après que des informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations du trafic maritime

** Le pétrole est essentiel pour les compagnies aériennes et les opérateurs de croisière, car il constitue la principale source de carburant pour les avions et les navires, faisant des coûts de carburant l’une de leurs principales charges d’exploitation

** Les coûts de carburant des compagnies aériennes américaines ont bondi de 85 % en mai pour atteindre près de 6,7 milliards de dollars, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse de 19,7 % depuis le début de l'année, contre une progression de 9,3 % pour le S&P 500 .SPX

Pétrole et parapétrolier

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CARNIVAL CORP
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DELTA AIR LINES
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NORW CRS LINE
18,840 USD NYSE -2,21%
RYL CARIBBEAN CR
282,270 USD NYSE -1,89%
S&P 500 INDEX
7 503,85 Pts CBOE -0,45%
SOUTHWEST AIRLIN
49,420 USD NYSE -2,74%
UNITED AIRLINES
128,3100 USD NASDAQ -3,16%
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