Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières profitent de la chute du prix du pétrole, qui atteint son plus bas niveau depuis 11 jours

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21 septembre - ** Les actions des principales compagnies aériennes et des principaux opérateurs de croisière américains progressent avant l'ouverture de la Bourse, alors que les cours du pétrole brut tombent à leur plus bas niveau depuis 11 jours

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N progressent chacune de plus de 2%, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 1,7%

** Carnival Corp CCL.N progresse de 2%, Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N de 1,7% et Royal Caribbean RCL.N de 1,5%

** Les cours du pétrole ont légèrement baissé, les investisseurs espérant des progrès diplomatiques dans la résolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran à l’occasion de la réunion de l’ONU de cette semaine, et tablant sur une reprise partielle des livraisons en provenance d’Arabie saoudite O/R

** Le carburant figure parmi les principaux coûts d'exploitation des compagnies aériennes et des opérateurs de croisière

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse de 2,2% depuis le début de l'année