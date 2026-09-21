 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières profitent de la chute du prix du pétrole, qui atteint son plus bas niveau depuis 11 jours
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Les actions des principales compagnies aériennes et des principaux opérateurs de croisière américains progressent avant l'ouverture de la Bourse, alors que les cours du pétrole brut tombent à leur plus bas niveau depuis 11 jours

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N progressent chacune de plus de 2%, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 1,7%

** Carnival Corp CCL.N progresse de 2%, Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N de 1,7% et Royal Caribbean RCL.N de 1,5%

** Les cours du pétrole ont légèrement baissé, les investisseurs espérant des progrès diplomatiques dans la résolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran à l’occasion de la réunion de l’ONU de cette semaine, et tablant sur une reprise partielle des livraisons en provenance d’Arabie saoudite O/R

** Le carburant figure parmi les principaux coûts d'exploitation des compagnies aériennes et des opérateurs de croisière

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse de 2,2% depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,4700 USD NASDAQ +3,94%
CARNIVAL CORP
22,409 USD NYSE +2,65%
DELTA AIR LINES
82,460 USD NYSE +3,59%
NORW CRS LINE
14,410 USD NYSE +1,98%
RYL CARIBBEAN CR
251,595 USD NYSE +2,40%
SOUTHWEST AIRLIN
41,615 USD NYSE +1,50%
UNITED AIRLINES
114,1350 USD NASDAQ +4,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,11 -3,82%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
Or
4 341,19 -0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank