Les compagnies aériennes commencent à augmenter leurs tarifs en raison de la hausse des prix du carburant, les actions se stabilisent

* Air New Zealand augmente ses tarifs et suspend ses perspectives

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après une chute récente due à la baisse des prix du pétrole

* L'incertitude liée à la guerre pèse sur les voyages et le tourisme en Asie

* Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre

Air New Zealand AIR.NZ a déclaré mardi qu'elle avait augmenté tous ses tarifs en raison du conflit au Moyen-Orient et qu'elle pourrait prendre d'autres mesures tarifaires, soulignant la façon dont les compagnies aériennes mondiales chercheront à répercuter les coûts de la hausse des prix du pétrole sur les passagers.

Les prix du kérosène, qui se situaient entre 85 et 90 dollars le baril avant le conflit, ont fortement augmenté pour atteindre 150 à 200 dollars le baril ces derniers jours, a déclaré le transporteur national néo-zélandais, ajoutant qu'il suspendait ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude liée au conflit.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, perturbant les voyages dans le monde entier et suscitant des craintes d'un profond ralentissement des voyages et de la possibilité d'une immobilisation généralisée d'avions au sol .

Dans une réponse envoyée par courriel à Reuters, Air New Zealand a indiqué qu'elle avait augmenté les tarifs des allers simples en classe économique de 10 dollars néo-zélandais (5,92 $) sur les liaisons intérieures, de 20 dollars néo-zélandais sur les liaisons internationales à courte distance et de 90 dollars néo-zélandais sur les vols long-courriers.

Alors que les tarifs aériens ont augmenté sur les liaisons Asie-Europe en raison des fermetures d'espace aérien et des contraintes de capacité, Air New Zealand est l'une des premières compagnies aériennes à annoncer une augmentation générale du prix des billets depuis le début de la guerre.

"Si le conflit entraîne une hausse continue des prix du kérosène, nous pourrions être amenés à prendre d'autres mesures tarifaires et à adapter notre réseau et nos horaires en fonction des besoins", a déclaré le transporteur.

Face à la flambée des prix du pétrole, Vietnam Airlines HVN.HM a demandé aux autorités locales de supprimer une taxe environnementale sur le kérosène pour l'aider à poursuivre ses activités. Le gouvernement du pays d'Asie du Sud-Est a déclaré que les coûts d'exploitation des compagnies aériennes vietnamiennes avaient augmenté de 60 à 70 % en raison de la hausse des prix du kérosène et que les fournisseurs de carburant avaient des difficultés à répondre à la demande des compagnies aériennes.

Air New Zealand a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune perturbation dans l'approvisionnement en carburéacteur en Nouvelle-Zélande, mais qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les fournisseurs et le gouvernement pour suivre l'évolution de la situation.

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE DES COURS

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait bientôt prendre fin, ce qui a fait chuter les prix du pétrole à environ 90 dollars le baril mardi, alors qu'ils avaient atteint 119 dollars lundi.

En Asie, les actions des compagnies aériennes ont montré des signes de stabilisation, avec Air New Zealand en hausse de 2%, Korean Air Lines 003490.KS en hausse de 8%, l'Australien Qantas Airways QAN.AX gagnant 1,5% et le transporteur de Hong Kong Cathay Pacific 0293.HK en hausse de plus de 4%. Toutes ces compagnies avaient enregistré de fortes baisses lundi.

Cathay Pacific a déjà mis en place des surcharges carburant, telles que 72,90 $ pour les vols entre Hong Kong et l'Europe et l'Amérique du Nord, qu'elle a maintenues inchangées le mois dernier. La compagnie aérienne a déclaré mardi qu'elle réexaminait les suppléments sur une base mensuelle, en tenant compte principalement des mouvements du kérosène plutôt que des prix du pétrole, et qu'elle procédait à des ajustements le cas échéant.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation. Certaines grandes compagnies aériennes asiatiques et européennes ont mis en place des couvertures pétrolières , mais les compagnies aériennes américaines ont largement abandonné cette pratique au cours des deux dernières décennies.

Les prix élevés du pétrole et les fermetures d'espaces aériens dues à la guerre font grimper en flèche les billets d'avion sur certains itinéraires et obligent les gens à reconsidérer leurs projets de voyage.

LE CONFLIT PÈSE SUR L'INDUSTRIE DU VOYAGE

La hausse des prix du carburant pourrait avoir de graves répercussions sur l'industrie mondiale du voyage, les compagnies aériennes étant déjà confrontées à un espace aérien restreint, les pilotes se déroutant pour éviter le conflit au Moyen-Orient et la capacité des itinéraires les plus fréquentés s'épuisant.

Ensemble, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent normalement environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié de tous les passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique, selon Cirium.

La compagnie sud-coréenne HanaTour Service 039130.KS a déclaré qu'elle avait annulé des voyages de groupe comprenant des vols vers le Moyen-Orient et qu'elle renonçait aux frais d'annulation pour les clients concernés. Tous les voyages liés au Moyen-Orient pour le mois de mars seront suspendus.

En Thaïlande, le ministère du tourisme prévoit que si le conflit se prolonge au-delà de huit semaines, le pays perdra au total 595 974 touristes et 40,9 milliards de bahts (1,29 milliard de dollars) de recettes touristiques. (1 $ = 31,7400 bahts) (1 $ = 1,6892 dollar néo-zélandais)